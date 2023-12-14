واشنطن تدعو بوتين إلى التفاوض بحسن نية للإفراج عن أمريكيين معتقلين في روسيا

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر الخميس أن روسيا رفضت كل عروض الولايات المتحدة حتى الآن للإفراج عن أمريكيين اثنين معتقلين لديها، مطالبا الرئيس فلاديمير بوتين بـ "التفاوض بحسن نية".

وقال المتحدث للصحافيين "هناك عرض مهم قدمناه قبل بضعة أسابيع"، مؤكدا أن موسكو "رفضت" كل العروض.

وكان بوتين أمل في وقت سابق الخميس بالتوصل إلى اتفاق مع واشنطن في هذا الصدد.

وأضاف ميلر "لدينا أمل كبير باتفاق" مع روسيا في شأن الإفراج عن الصحافي إيفان غيرشكوفيتش الذي قرر القضاء الروسي الخميس إبقاءه موقوفا، وكذلك عن العنصر السابق في مشاة البحرية بول ويلان.

وتابع "سنكون سعداء بأن يفاوض بحسن نية. سنكون سعداء بأن يبحث (الملف) معنا في شكل جدي (...) ولكن حتى الآن، رأيناهم يرفضون القبول باقتراحاتنا".

وأكد المتحدث أن على بوتين "الجلوس إلى طاولة" المفاوضات و"مساعدتنا في التوصل إلى اتفاق".

ورفضت الولايات المتحدة أن تكشف مضمون العرض الذي قدمته إلى روسيا، علما أن الأمريكيين والروس سبق أن قاموا بعمليات تبادل سجناء عدة.

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