مركز دبي المالي العالمي يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لاستقطاب المواهب

أصدر مركز دبي المالي العالمي، وبالتعاون مع مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، تقريراً موسعاً بعنوان «مستقبل المواهب العاملة ضمن الخدمات المالية» (التقرير) يسلط فيه الضوء على مكانة دبي المتنامية كمركز عالمي رائد لاستقطاب المواهب.

يعد تقرير «مستقبل المواهب العاملة ضمن الخدمات المالية» التقرير الثالث ضمن سلسلة من التقارير التي يتم من خلالها إلقاء الضوء على أهم التوجهات السائدة في القطاع المالي في دبي. ويوفر التقرير نظرة عامة على المشهد الحالي لمواهب الخدمات المالية وما يتوقعه الموظفون من رؤساء عملهم. وتكشف النتائج عن تحول نموذجي في أولويات الموظفين، حيث يتركز اهتمامهم بشكل كبير اليوم على تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، ورفاه الموظفين، ومجموعة واسعة من المزايا غير المالية الأخرى.

علاوة على ذلك، يبحث موظفو القطاع بشكل متزايد عن الهدف والقيم والإنجاز في حياتهم العملية اليومية. وتوفر نتائج التقرير لرؤساء العمل مجموعة غنية من البيانات والمعلومات والمبادئ التوجيهية التي من شأنها إعادة تشكيل أساليب الإدارة في القطاع.

160 جنسية

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يشكل مركز دبي المالي العالمي أكبر منظومة للخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، إذ يضم أكثر من 39,000 موظف، يمثلون أكثر من 160 جنسية. وفي عام 2022، وفرنا المزيد من فرص العمل الجديدة أكثر من أي مرحلة سابقة منذ تأسيس المركز. ويتجلى التزامنا برعاية وتنمية المواهب من خلال عدة مبادرات من بينها أكاديمية مركز دبي المالي العالمي التي تقدم تعليماً عالمي المستوى، ومركز «إنوفيشن هب» الذي يوفر برامج تدريبية شاملة بالتعاون بين الشركات الناشئة والمؤسسات المالية. وتقوم منظومة المركز المالي على تبني واعتماد النهج الابتكاري وتدعم جهود التطوير والتنوع وتوفير بيئة مواتية للمواهب العالمية، بينما نواصل مسيرة التمكين عبر استقطاب أعداد أكبر من المهنيين العالميين من مختلف أنحاء العالم».

ويتناول التقرير الجديد احتياجات كوادر الخدمات المالية سريعة التغير بعد جائحة «كوفيد 19»، حيث يحلل البيانات الصادرة عن عدة هيئات عالمية موثوقة بما في ذلك المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يوضح أن 80% من الشركات تتوقع تنفيذ عمليات التعلم والتدريب أثناء العمل خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. ويشير التقرير كذلك إلى الرغبة المتزايدة بين الموظفين في تحدي أنفسهم، حيث يبدي 77% من الموظفين استعدادهم لتعلم مهارات جديدة أو إعادة التدريب بشكل كامل.

«الاستقالة العظمى»

تكشف إحدى النتائج الرئيسية أنه خلال وبعد جائحة «كوفيد 19»، قامت أعداد أكبر من المعتاد من الموظفين بترك وظائفهم طوعاً لأسباب أخرى غير الرواتب والمزايا. ويظهر التقرير أن 4.5 ملايين عامل في الولايات المتحدة استقالوا من وظائفهم لأسباب أخرى غير التقاعد في مارس 2022، ويمثل ذلك زيادة قدرها 152,000 عن الشهر السابق وفقاً للبيانات المقدمة في تقرير فرص العمل ودوران العمالة من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

ووفقاً لبحث أجراه مركز «بيو» للأبحاث في فبراير 2022، كانت الأسباب الرئيسية لترك الوظائف هي انخفاض الأجور (63%)، وعدم توفر فرص للتقدم الوظيفي (63%)، والشعور بعدم الاحترام في العمل (57%).

الهدف والقيم والإنجاز

يشير التقرير أيضاً إلى أن الموظفين الذين يرون ويجدون غاية وهدفاً من القيام بعملهم يميلون لأن يكونوا أكثر إنتاجية واحتمالية بقائهم في المؤسسة التي يعملون لديها أكبر. علاوة على ذلك، فإن التوافق في القيم والأهداف بين كل من الموظفين والمؤسسة، يؤدي إلى تعزيز العلاقة وتحقيق ارتباط أعمق بينهما، وبالتالي زيادة الولاء للمؤسسة. وتميل هذه الفئة إلى نصح الأشخاص من خارج نطاق العمل بالانضمام والعمل لدى هذه المؤسسة.

ويستند التقرير إلى استطلاع أجرته شركة «ماكنزي آند كومباني» في الولايات المتحدة، والذي يشير إلى أن 63% من الأشخاص المشاركين في الاستطلاع يرغبون في أن يوفر لهم صاحب العمل فرصاً أكثر لتحقيق الهدف والغاية في عملهم اليومي. ويتيح ذلك لأصحاب العمل فرصاً فريدة لتشجيع الموظفين من جميع المستويات لتطوير وتحقيق هدفهم في العمل.

العمل عن بعد – التوجه المعتمد والمستمر

يُظهر تحليل «ماكنزي» في التقرير أن العمل عن بعد هو التوجه المعتمد حالياً، وحسب المؤشرات فهو خيار معتمد، وفي الفترة المقبلة سيتم الاستمرار في اعتماده. وبينما قال 58% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يستطيعون العمل من المنزل بدوام جزئي، أبدى 65% منهم استعدادهم للعمل عن بُعد طوال الوقت.

ومع ذلك، ينصح التقرير الشركات بضرورة التجربة والتكيف في معالجة العوامل التي تزيد من مخاطر استقالة الموظفين مثل الأصالة، والعمل الهادف، وشفافية الأجور.

كل هذه الأمور تصبح أصعب عندما لا يعمل الموظفون في نفس الموقع كل يوم. كما تحتاج الشركات إلى الاستثمار في تقنيات جديدة لدعم الموظفين العاملين عن بُعد واتباع سياسة سليمة فيما يتعلق بالأجور والترقيات وغيرها من المكافآت لتجنب التحيز للموظفين داخل المكاتب على حساب العاملين عن بُعد.

5 توجهات أساسية لتحسين إدارة صاحب العمل

يقدم تقرير مركز دبي المالي العالمي خمس ممارسات واضحة تساهم، في حال تطبيقها، في زيادة توافر وتنوع المواهب المتاحة للعمل في شركات الخدمات المالية. ويشمل ذلك:

تحسين عملية ترقية المواهب

تمكين الموظفين عبر تطوير مهاراتهم

الهدف والإنجاز في العمل

تقديم تعويضات ومزايا أفضل

اتباع نماذج عمل مرنة

ويشير التقرير إلى ضرورة أن تنظر إدارات المؤسسات المالية في نتائج الاستطلاع إذا أرادت الاستفادة من توقعات الموظفين المتغيرة واستقطاب المواهب التي تحتاجها. ورجح التقرير كذلك أن يتمكن أصحاب العمل الذين يتقبلون ترتيبات نظام العمل عن بعد والهجين من استقطاب المواهب المطلوبة. وينصح التقرير أصحاب العمل أيضاً بإعادة النظر في أساليب الإدارة الحالية وتكييفها لكي يتمكنوا من الاحتفاظ بأصحاب الكفاءات من موظفيهم.

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