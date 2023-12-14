انتعاش الأسهم الأمريكية.. و«داو جونز» يواصل تسجل مستويات قياسية





ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسة في وول ستريت، الخميس، بعد يوم من تلميح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، إلى الانتهاء من دورة التشديد النقدي، وإشارته إلى أن تكاليف الاقتراض ستنخفض في العام المقبل.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي إلى مستوى قياسي جديد، بزيادة 70 نقطة، أو 0.21 في المئة، إلى 37166.63 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 13.95 نقطة، أو 0.30 في المئة، إلى 4721.04 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 64.76 نقطة، أو 0.44 في المئة، إلى 14798.72 نقطة.

وانخفضت سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى ما دون 4 ٪، وأعطى الارتفاع المفاجئ في مبيعات التجزئة المستثمرين مزيداً من الثقة في أن عام 2024 سيجلب هبوطاً اقتصادياً ناعماً.

وتلقت وول ستريت بيانات اقتصادية جديدة، ساعدت على تعزيز الآمال بهبوط سلس. وقالت وزارة التجارة، إن مبيعات التجزئة زادت 0.3 % في نوفمبر، في أحدث علامة على أن إنفاق المستهلكين لا يزال قوياً، مع استمرار موسم التسوق في العطلات. وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت داو جونز آراءهم، انخفاضاً بنسبة 0.1 ٪.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أقل من 4 ٪، للمرة الأولى منذ أغسطس، حيث راهن المتداولون على تخفيضات أسعار الفائدة لعام 2024. ويأتي التحرك نحو الانخفاض في أسعار الفائدة، في أعقاب قفزة مؤشر داو جونز بأكثر من 1 ٪، يوم الأربعاء، ليصل إلى مستوى قياسي فوق 37000 نقطة. بعد أن أشارت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، إلى أنها قد تخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام المقبل.

وقال مايكل جابن كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك أوف أمريكا: «لقد قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي المحور الحذر الذي توقعناه قبل اجتماع ديسمبر، على الرغم من أننا لم نتوقع أن ينتقل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى انحياز صريح للتيسير، إلا أننا توقعنا أن ينتقل إلى وظيفة رد فعل أكثر توازناً، وفي هذه الحالة، نعتقد أنه فعل ذلك بالضبط».