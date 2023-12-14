«ميتا» تطلق «ثريدز» في أوروبا بعد أشهر على طرحها عالمياً

أطلقت مجموعة «ميتا» مالكة (فيسبوك وإنستغرام) الخميس في الاتحاد الأوروبي شبكتها الاجتماعية «ثريدز»، وهي خدمة تُعتبر منافساً مباشراً لمنصة إكس (تويتر سابقاً) لم تكن متاحة حتى الآن في بلدان الاتحاد، لكن مع خاصية للتكيف مع القواعد المعمول بها في القارة.

وكانت «ميتا» طرحت «ثريدز» في سائر أنحاء العالم في يوليو، لكنها فضّلت تأخير الإطلاق في الاتحاد الأوروبي لإتاحة الوقت لدراسة الآثار المترتبة على القواعد الأوروبية.

وكتب رئيس المجموعة مارك زاكربرغ عبر حسابه على ثريدز، «نفتح ثريدز لمزيد من البلدان في أوروبا. مرحباً بالجميع».

ومن خلال هذه المنصة للمدونات القصيرة المرتبطة بـ«إنستغرام»، والتي تضم خصائص مشابهة لتلك الخاصة بـ«إكس»، تهدف «ميتا» بشكل علني إلى التنافس مع الشبكة التي اشتراها إيلون ماسك.

واستقطبت «ثريدز» سريعاً عشرات ملايين المشتركين في جميع أنحاء العالم هذا الصيف، لكن «ميتا» احتاجت وقتاً لاستبيان الآثار المترتبة عن قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي (DMA) الذي يشدد قواعد حماية المنافسة.

و«من أجل الامتثال للقواعد الأوروبية»، عرضت المجموعة خياراً إضافياً مخصصاً للمستخدمين من الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، يسمح لهم باستخدام «ثريدز» حتى من دون حساب «إنستغرام»، لكن بوظائف أقل.

من ناحية أخرى، كما الحال في بقية أنحاء العالم، يمكن فقط لمستخدمي إنستغرام (عددهم الإجمالي ملياران) إنشاء حساب على ثريدز، مع ربط الحسابين ببعضهما البعض.

وأشارت «ميتا» إلى أن «مواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية (27 دولة من الاتحاد الأوروبي وسويسرا وأيسلندا والنرويج وليختنشتاين) سيتمكنون من اختيار إنشاء حساب على ثريدز مرتبط بحسابهم على إنستغرام، ما سيسمح لهم بالاستفادة من التجربة نفسها على غرار سائر مواطني العالم، أو استخدام ثريدز من دون ملف تعريف»، ولكن في هذه الحالة «من دون القدرة على التفاعل مع المحتوى».

سيتمكن المستخدمون الذين ليس لديهم ملف شخصي من «تصفح محتوى تطبيق ثريدز، والبحث عن الحسابات، ومشاركة المحتوى عبر نسخ الروابط أو مشاركة النظام الأساسي، والإبلاغ عن محتوى ثريدز».