«موديرنا» تطور لقاحاً لعلاج سرطان الجلد.. وأسهم الشركة تقفز 12%

قفزت أسهم «موديرنا» نحو 12% بعدما اعتبر رئيس مختبرات «موديرنا» ستيفان بانسيل في تصريحات لوكالة فرانس برس، أن اللقاح العلاجي المطور من الشركة ضد سرطان الجلد قد يحصل على موافقة الجهات المعنية عام 2025، بعد نتائج إيجابية جديدة جرى الإعلان عنها الخميس.

وقال في مقابلة «نعتقد أنه من المحتمل إطلاق المنتج في بعض البلدان بموجب موافقة سريعة بحلول عام 2025».

ولا يهدف هذا اللقاح العلاجي إلى منع تطوّر المرض مثل اللقاح التقليدي، بل إلى علاجه بمجرد ظهوره. ومع ذلك، فهو يستخدم المبدأ نفسه: مساعدة الجهاز المناعي للمريض على الدفاع عن نفسه ضد المرض.

وتُمثل اللقاحات العلاجية اليوم أملاً حقيقياً في علاج الأورام، وهي بمثابة الجيل الجديد من العلاج المناعي، بحسب ستيفان بانسيل. ويتمثل الجيل الأول من العلاج المناعي بشكل خاص في الأدوية المستخدمة بشكل متزايد مثل كيترودا، الذي طورته شركة ميرك (المعروفة بـ«ام اس دي» خارج الولايات المتحدة وكندا).

وتتعزز حظوظ الالتزام بهذا الجدول الزمني بشكل خاص من خلال النتائج التي نشرتها «موديرنا» الخميس، والتي تُظهر تحسناً بمرور الوقت في فرص البقاء على قيد الحياة بفضل العلاج الذي يستخدم تقنية الحمض النووي الريبوزي الرسول messenger RNA التي أثبتت فعاليتها ضد «كوفيد 19».

وفي تجربة أجريت على حوالي 160 شخصاً يعانون من سرطان الجلد المتقدم، أدى تناول اللقاح في الوقت نفسه مع عقار كيترودا المضاد للسرطان إلى تقليل خطر عودة السرطان أو الوفاة بنسبة 49% على مدى ثلاث سنوات، مقارنة بالمرضى الذين يُعالجون فقط بالأدوية المضادة للسرطان.

وكانت مختبرات موديرنا قد أعلنت بالفعل عن نتائج لفترة متابعة استمرت عامين السنة الماضية، وأظهرت انخفاض المخاطر بنسبة 44%.

وقال بانسيل «الفرق في معدلات البقاء على قيد الحياة آخذ في التزايد. كلما مر الوقت، رأيت أن ميزة علاج موديرنا كبيرة».

وشدد على أن علاجاً ينجح «مع واحد من كلّ شخصين»، مقارنة بأولئك الذين تلقوا «أفضل علاج في السوق»، في علم الأورام، يشكّل «أمراً هائلاً».





علاج «فردي»

وبالتالي، يمكن أن تسمح هذه البيانات، حسب قوله، بإطلاق العلاج من دون انتظار نتائج تجربة المرحلة الثالثة. وقد بدأ ذلك في يوليو على أكثر من ألف شخص، ومن المقرر أن يكتمل استقطاب أشخاص للتجربة «في النصف الثاني من عام 2024».

وأوضح ستيفان بانسيل «في ذلك الوقت، يمكننا البدء في إجراء مناقشات مع الهيئات التنظيمية حول تسريع الموافقة المشروطة على المنتج». ويتمثل الشرط لتأكيد الترخيص في «نجاح المرحلة الثالثة، التي من شأنها تأكيد البيانات التي نراها اليوم».

وقد جرى بالفعل تصنيف العلاج على أنه «مبتكر» من جانب وكالة الأدوية الأمريكية (اف دي ايه)، وهو وضع يهدف إلى تسريع تطويره. كما منحتها وكالة الأدوية الأوروبية تصنيفاً مشابهاً (تحت مسمى «الأدوية ذات الأولوية»).

في عام 2020، توفي حوالي 57 ألف شخص في جميع أنحاء العالم بسبب الورم الميلانيني، أحد أخطر أشكال سرطان الجلد، بحسب تقديرات دراسة حديثة.

وجرى تطوير لقاح موديرنا العلاجي من طفرات تُسجل في الحمض النووي لورم المريض الذي يخضع لعملية جراحية لإزالته قبل تلقي العلاج.





كشف مبكر

وأكد بانسيل أن الأمر أكثر من مجرد تخصيص للقاح، فهو «إضفاء طابع فردي». وتعمل موديرنا على «تصنيع منتج فعلياً» يكون مصنوعاً «لكلّ فرد».

وللتحضير للتسويق التجاري، تبني الشركة مصنعاً في ولاية ماساتشوستس الأمريكية مخصصاً لعلاجات السرطان الفردية هذه.

كما يتم أخذ أنواع أخرى من الأورام في الاعتبار. وأعلنت الشركة الاثنين أنها بدأت تجربة المرحلة الثالثة ضد سرطان الرئة.

وفي المستقبل، لإنقاذ المزيد من الأرواح، سيكون هناك أمر أساسي آخر يكمن في الكشف المبكر عن السرطان، بحسب ستيفان بانسيل.

وهو يرغب في الجمع بين الدراسات والتكنولوجيا المبتكرة المتمثلة في «الخزعات السائلة»، والتي بفضلها «يمكن رؤية قطع صغيرة من الحمض النووي من الورم في الدم».

ومن خلال إتاحة رصد السرطان في وقت مبكر، يصبح الجهاز المناعي للمريض أقل ضعفاً. ومع ذلك، فإن اللقاحات العلاجية تعتمد على هذا الجهاز المناعي.

وتعمل شركات أخرى، مثل «بايونتك» BioNTech، أيضاً على لقاحات علاجية فردية للسرطان.