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مصر تمدد حظر تصدير السكر لثلاثة أشهر أخرى

12/14/2023 3:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قالت الجريدة الرسمية المصرية اليوم "الخميس" إن الحكومة مددت حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية "الثلاثاء" عن مناقصة لاستيراد 50 ألف طن من السكر الخام من أي منشأ.

وأدت فجوة إمدادات السكر إلى ارتفاع الأسعار ونقص السكر غير المدعوم في بعض المحلات التجارية في مصر.

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