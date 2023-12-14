مصر تمدد حظر تصدير السكر لثلاثة أشهر أخرى

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت الجريدة الرسمية المصرية اليوم "الخميس" إن الحكومة مددت حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.
وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية "الثلاثاء" عن مناقصة لاستيراد 50 ألف طن من السكر الخام من أي منشأ.
وأدت فجوة إمدادات السكر إلى ارتفاع الأسعار ونقص السكر غير المدعوم في بعض المحلات التجارية في مصر.
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