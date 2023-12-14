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«مبادرات محمد بن راشد العالمية» تتعهد بـ 60.6 مليون درهم لدعم النازحين قسراً

12/14/2023 3:00:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" عن التعهد بتقديم مبلغ 60.6 مليون درهم خلال العام المقبل، لدعم النازحين قسراً، وذلك على شكل دعم غذائي مباشر، وبرامج لتوفير سبل العيش المستدامة في دول عدة حول العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" في المنتدى العالمي للاجئين الذي يعقد في الفترة من 12 إلى 15 ديسمبر الجاري في مدينة جنيف السويسرية، وتستضيفه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بمشاركة حكومة سويسرا.



سيتم تخصيص مبلغ 37 مليون درهم من المبلغ الإجمالي لتمويل برامج الإغاثة الإنسانية والتنمية المستدامة، التي تنفذها المفوضية في 8 دول هي: أرمينيا، وبنغلاديش، وبتسوانا، والهند وناميبيا، ونيجيريا، وباكستان، وتونس، إضافة إلى مبلغ 5.5 مليون درهم لتمويل مشاريع الدعم والإغاثة التي تنفذها المفوضية لمساعدة اللاجئين السودانيين في تشاد.



بينما سيتم
تخصيص أكثر من 18 مليون درهم موجهة لبرنامج الأغذية العالمي، وذلك لمواجهة الاحتياجات الطارئة في قطاع غزة.



التزام راسخ

وقال معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية": "نؤكد بأن المؤسسة مستمرة في تنفيذ الحملات الإنسانية والإغاثية لمساعدة الفئات الضعيفة والنازحين قسراً في أي مكان من العالم، ترجمة لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتوجيهاته بالتخفيف من معاناتهم وتمكينهم من مواجهة الظروف الصعبة التي يواجهونها في أوطانهم، أو في بلدان اللجوء".



وأضاف: "يعكس تعهد (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) بتقديم 60.6 مليون درهم لدعم مشاريع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي خلال العام المقبل، التزام المؤسسة الراسخ بتسخير إمكاناتها وخبراتها الطويلة في العمل الإنساني والإغاثي، لدعم الجهود الأممية لمواجهة تداعيات اللجوء، والمساهمة في توفير الاحتياجات الضرورية للاجئين والنازحين من مأوى وغذاء ورعاية طبية".



وأشار معالي محمد القرقاوي إلى أن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية "تولي أهمية كبرى لبناء شراكات فعالة مع مختلف المنظمات الأممية والهيئات الدولية"، مؤكداً أهمية التعاون الثنائي مع مفوضية اللاجئين، في تنفيذ مشاريع حيوية تسهم في تحقيق الأهداف الإنسانية المشتركة بين مؤسسة المبادرات والمفوضية.



دعم مستدام

من جانبه، قال سعادة سعيد العطر، الأمين العام المساعد لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية": "عملت مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) منذ إطلاقها في العام 2015 على تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للفئات الأقل حظاً، وهذا ما تجلى في مبادراتها الخيرية والإنسانية، وبرامجها في جميع محاور عملها، حيث بلغ إجمالي المستفيدين ضمن محور المساعدات الإنسانية منذ إطلاقها نحو 150.8 مليون شخص حول العالم".



وأضاف سعادته: "يحتاج العالم اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى تكثيف الجهود وتوحيدها لمساعدة النازحين قسراً الذين ارتفع عددهم إلى 114 مليون حول العالم، وهذا الرقم غير المسبوق يفرض على المنظمات والهيئات الدولية، مقاربة جديدة لمواجهة هذا التحدي، والانتقال إلى مستويات تعاون نوعية مع جميع الحكومات والمؤسسات الخيرية والإنسانية، وتبادل الخبرات وتمويل المشاريع الضرورية لتوفير الغذاء والمأوى ومستلزمات التعليم والرعاية الطبية".



ولفت سعادة سعيد العطر إلى أن المساهمة الجديدة المقدمة من "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" لدعم برامج مفوضية اللاجئين، تأتي "امتداداً لتعاون طويل ومثمر بين الجانبين"، حيث وقعت المؤسسة، اتفاقيات شراكة عدة مع المفوضية، ساهمت في توفير الدعم الغذائي المباشر وسبل العيش للأشخاص الأكثر ضعفاً من اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخلياً في أكثر من بلد.



دعم الفئات الأكثر احتياجاً

بدوره، أشاد خالد خليفة، مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، بإعلان مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" عن تعهدها بتقديم مبلغ 60.6 مليون درهم لدعم النازحين قسراً خلال العام المقبل.

وقال: "لكي نتمكن من التعامل مع التحديات التي يواجهها اللاجئون، يتحتم علينا جميعاً أن نعمل ونتعاون معاً، ونعلم أن ملايين اللاجئين يعيشون في الخطوط الأمامية المعرضة لتأثيرات التغير المناخي، ويغادرون أوطانهم نتيجة تصاعد الصراعات وشح الموارد، بما في ذلك الغذاء، حيث تعاني العديد من العائلات النازحة قسراً لتأمين وجبتها المقبلة".



وأضاف: "نثمّن التعهد الذي أعلنت عنه مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، والذي من شأنه تعزيز قدرتنا على دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتزويدها بالغذاء مباشرة، ومساعدة اللاجئين وتدريبهم على زراعة المحاصيل وذلك من خلال مشاريع تحقق لهم سبل العيش المستدام".

المنتدى العالمي للاجئين



يعد المنتدى العالمي للاجئين أكبر تجمع في العالم لمناقشة قضايا اللاجئين، حيث يجمع بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأصحاب المصلحة المعنيين، والمؤسسات الدولية والمحلية، والمجتمع المدني، والمؤسسات المالية، والأكاديميين والقطاع الخاص.تنعقد الدورة الثانية من المنتدى من 13 إلى 15 ديسمبر 2023 ، وتتيح فرصة للبناء على التقدم الذي أحرزته الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين في الدورة الأولى من المنتدى عام 2019 ، ولتسليط الضوء على التقدم الذي تم إنجازه وما تم تطبيقه من تعهدات ومبادرات منذ ذلك الحين. كما يقدم منصة للمشاركين للإعلان عن تعهدات جديدة ومشاركة الخبرات والمعلومات لإلهام المزيد من إجراءات مشاركة المسؤولية وتقديم التسهيلات لتقديم الاستجابات المتكاملة .

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