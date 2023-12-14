MENAFN - Youm7) قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، سنتخذ إجراءات ضد جنودنا الذين دخلوا المسجد في جنين اليوم، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وأضاف: سنواصل القتال ضد الفصائل الفلسطينية وستكون هناك أياما مقبلة من المعارك الصعبة، ونبذل كل ما بوسعنا لتجنيب المحتجزين اى خطر خلال عملياتنا فى الانفاق بغزة

ويعاني سكان غزة

شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع. وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.











