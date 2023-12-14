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وزير الطيران يبحث مع سفير جمهورية مالطا التعاون المشترك فى النقل الجوى

12/14/2023 2:38:17 PM
(MENAFN- Youm7) التقى اليوم الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بالسفير روبرتو بيس، سفير جمهورية مالطا لدي القاهرة، لبحث أوجه التعاون المشترك فى مجال النقل الجوى وذلك بحضور عدد من قيادات وزاره الطيران المدنى.



وفى بداية اللقاء، رحب وزير الطيران المدني بسفير
مالطا والوفد المرافق له، مؤكدا على قوة وتميز العلاقات الثنائيه التى تربط البلدين الشقيقين فى كافه المجالات وبخاصة فى مجال النقل الجوى.



وتناول اللقاء عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بمختلف أنشطة الطيران المدني، كما تم استعراض الجهود الثنائية المبذولة من الجانبين لتعزيز
سبل التعاون البناء بما يحقق توافق الطرفان علي العمل المشترك في كافة المجالات لاسيما في مجال التدريب وتبادل الخبرات ودفع آليات تنميه الحركة الجوية والسياحية من خلال استئناف رحلات جوية مباشرة بين مصر ومالطا بما يحقق مصالحهما ويعزز من حجم التبادل التجاري والاقتصادي فيما بينهما.



ومن جانبه، أعرب السفير روبرتو بيس، سفير جمهورية مالطا عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا على عمق علاقات التعاون المتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى تطلع بلاده لدعم أطر التعاون الثنائي على كافة المستويات وبخاصة في مجال الطيران المدنى وتعزيز سبل الإستفادة من الخبرة المصرية؛ خاصة في ضوء رؤى الحكومة المصرية، مشيدًا بالطفرة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية على كافة الأصعدة لاسيما في مجال الطيران المدني.
















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