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مجلس الوزراء اللبنانى: عطلة رسمية أيام أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية

12/14/2023 2:38:15 PM
(MENAFN- Youm7) وقع رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى اليوم /الخميس/، مذكرة إدارية بتعطيل العمل فى الإدارات العامة والمؤسسات والبلديات أيام الاثنين 25 ديسمبر الجارى والاثنين أول يناير المقبل بمناسبة عيدى الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.


كما قرر ميقاتى تعطيل العمل فى كل المؤسسات العامة التى تخضع لدوام خاص يوم السبت الموافق السادس من يناير المقبل بمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى الطوائف الأرمينية.








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