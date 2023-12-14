مجلس الوزراء اللبنانى: عطلة رسمية أيام أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية

(MENAFN
- Youm7) وقع رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى اليوم /الخميس/، مذكرة إدارية بتعطيل العمل فى الإدارات العامة والمؤسسات والبلديات أيام الاثنين 25 ديسمبر الجارى والاثنين أول يناير المقبل بمناسبة عيدى الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.
كما قرر ميقاتى تعطيل العمل فى كل المؤسسات العامة التى تخضع لدوام خاص يوم السبت الموافق السادس من يناير المقبل بمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى الطوائف الأرمينية.
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