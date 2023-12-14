الخارجية الفرنسية تعرب عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنسانى فى قطاع غزة

MENAFN - Youm7) أعربت وزارة الخارجية الفرنسية مجددا اليوم /الخميس/ عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنسانى فى قطاع غزة، وأكد نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية - فى تصريحات له اليوم - أن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يعد انتهاكا للقانون الإنسانى الدولى.



وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، "نواصل عملنا، وبشكل خاص فى المجال الإنسانى، لا سيما فيما يتعلق بالمساعدات الطبية والمساعدات الغذائية، وندعو إسرائيل مجددا إلى احترام القانون الإنسانى الدولى من أجل حماية السكان المدنيين".





كما أكد على ضرورة تسريع إمكانية فتح أفق سياسى، وهى إحدى ركائز مبادرة السلام والأمن للجميع التى قدمها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، حيث يشكل حل الدولتين السبيل الوحيد القابل للتطبيق لضمان حق الإسرائيليين فى العيش فى أمان، وأيضا لتلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولة مستقلة تعيش فى أمن وسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل.



وأشار إلى أن القانون الإنسانى الدولى يحظر أى تهجير قسرى للسكان، وأن المواقف التى تهدف إلى التشكيك فى هذا المنظور "غير مقبولة وتقوض أى شكل من أشكال إمكانية العودة إلى إحلال السلام".



وفى هذا الصدد، شدد نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية، الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطيني، وستكون هذه هى الرسالة التى سوف تنقلها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ،خلال جولتها، إلى منطقة الشرق الأوسط يومى السبت والأحد المقبلين.





كما أكد مجددا إدانة فرنسا للعديد من أعمال العنف التى ترتكبها مجموعات من المستوطنين المتطرفين بحق الفلسطينيين فى الضفة الغربية، وقال : "يجب أن يتوقف هذا العنف، وعلى السلطات الإسرائيلية ضمان ذلك ومحاكمة مرتكبى هذه الجرائم".





ومن ناحية أخرى، أشار نائب المتحدث باسم الخارجية إلى أهمية تجنب التصعيد فى المنطقة، موضحا أن فرنسا تعمل على توجيه رسائل تهدف إلى ضبط النفس.





وأوضح أن هذا هو الهدف من جميع الجولات التى تقوم بها السلطات الفرنسية والمباحثات التى تجريها على جميع المستويات مع شركائها فى المنطقة، مؤكدا أن هذا سيكون أيضا على جدول أعمال جولة وزيرة الخارجية كاترين كولونا إلى منطقة الشرق الأوسط يومى 16 و17 ديسمبر الجارى.