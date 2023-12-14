Friday, 15 December 2023 01:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس النواب اللبنانى يقر مشروع قانون الصندوق السياسى.. وبرى يرفع الجلسة للغد

12/14/2023 2:38:15 PM
(MENAFN- Youm7) رفع رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، الجلسة التشريعية - التى استكملت مساء اليوم - إلى الثالثة من بعد ظهر غد الجمعة، وذلك بسبب فقدان النصاب القانونى اللازم لاستمرار انعقاد الجلسة.

وخلال الجلسة المسائية، أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب اقتراح قانون الصندوق السيادى اللبنانى، بعد إدخال تعديلات على بعض بنوده.
وكان المجلس قد عقد جلسة صباحية اليوم أقر فيها 6 مشروعات بقوانين من بين جدول أعمال يضم 16 بندًا إضافة إلى 105 مقترحات بقوانين معجلة.









MENAFN14122023000132011024ID1107599644

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث