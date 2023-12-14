مجلس النواب اللبنانى يقر مشروع قانون الصندوق السياسى.. وبرى يرفع الجلسة للغد

(MENAFN
- Youm7) رفع رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، الجلسة التشريعية - التى استكملت مساء اليوم - إلى الثالثة من بعد ظهر غد الجمعة، وذلك بسبب فقدان النصاب القانونى اللازم لاستمرار انعقاد الجلسة.
وخلال الجلسة المسائية، أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب اقتراح قانون الصندوق السيادى اللبنانى، بعد إدخال تعديلات على بعض بنوده.
وكان المجلس قد عقد جلسة صباحية اليوم أقر فيها 6 مشروعات بقوانين من بين جدول أعمال يضم 16 بندًا إضافة إلى 105 مقترحات بقوانين معجلة.
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