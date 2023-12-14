مجلس النواب اللبنانى يقر مشروع قانون الصندوق السياسى.. وبرى يرفع الجلسة للغد

MENAFN - Youm7) رفع رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، الجلسة التشريعية - التى استكملت مساء اليوم - إلى الثالثة من بعد ظهر غد الجمعة، وذلك بسبب فقدان النصاب القانونى اللازم لاستمرار انعقاد الجلسة.

وخلال الجلسة المسائية، أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب اقتراح قانون الصندوق السيادى اللبنانى، بعد إدخال تعديلات على بعض بنوده.

وكان المجلس قد عقد جلسة صباحية اليوم أقر فيها 6 مشروعات بقوانين من بين جدول أعمال يضم 16 بندًا إضافة إلى 105 مقترحات بقوانين معجلة.







