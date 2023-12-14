السفيرة الأمريكية لدى بغداد تشيد بالأجهزة الأمنية العراقية

MENAFN - Youm7) ثمنت السفيرة الأمريكية لدى بغداد الينا رومانسكى، إعلان السلطات العراقية، إلقاء القبض على منفذى الهجمات التى استهدفت السفارة الأمريكية فى بغداد.

وأشادت السفيرة الأمريكية لدى بغداد -فى منشور لها على منصة "X" (تويتر سابقا) أوردتها قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم /الخميس/- برئيس الوزراء العراقى وأجهزة الأمن العراقية لنجاحهم فى القبض على عدد من المسؤولين عن الهجمات الإرهابية ضد السفارة الأمريكية وجهاز الأمن الوطنى والمبانى الحكومية الأخرى.





وأضافت أن الولايات المتحدة ملتزمة بالتنسيق الوثيق مع العراق لضمان تقديم الجناة إلى العدالة، مشيرة إلى أن الأفراد الأمريكيين الموجودين فى البلاد بناء على دعوة من العراق آمنون، وأن سيادة العراق واستقلاله محمية.







