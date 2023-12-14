السفيرة الأمريكية لدى بغداد تشيد بالأجهزة الأمنية العراقية

(MENAFN
- Youm7) ثمنت السفيرة الأمريكية لدى بغداد الينا رومانسكى، إعلان السلطات العراقية، إلقاء القبض على منفذى الهجمات التى استهدفت السفارة الأمريكية فى بغداد.
وأشادت السفيرة الأمريكية لدى بغداد -فى منشور لها على منصة "X" (تويتر سابقا) أوردتها قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم /الخميس/- برئيس الوزراء العراقى وأجهزة الأمن العراقية لنجاحهم فى القبض على عدد من المسؤولين عن الهجمات الإرهابية ضد السفارة الأمريكية وجهاز الأمن الوطنى والمبانى الحكومية الأخرى.
وأضافت أن الولايات المتحدة ملتزمة بالتنسيق الوثيق مع العراق لضمان تقديم الجناة إلى العدالة، مشيرة إلى أن الأفراد الأمريكيين الموجودين فى البلاد بناء على دعوة من العراق آمنون، وأن سيادة العراق واستقلاله محمية.
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