Friday, 15 December 2023 01:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير السياحة يواصل لقاءاته الرسمية باجتماع مع نظيره القطرى

12/14/2023 2:38:12 PM
(MENAFN- Youm7) في ثاني أيام زيارته للعاصمة القطرية الدوحة، واصل أحمد عيسى وزير السياحة و الآثار لقاءاته الرسمية حيث التقى مع الدكتور سعد الخرجي رئيس السياحة في قطر، وبدر محمد المير الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية.



وخلال هذه اللقاءات، تم بحث سبل تعزيز التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من قطر إلى مصر، بالإضافة إلى بحث آليات التعاون لتبادل الخبرات في مجال السياحة ولاسيما الضيافة والتدريب.



وقد حضر هذه اللقاءات، السفير عمرو الشربيني سفير مصر بدولة قطر، والسفير
خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.



وخلال هذه اللقاءات، استعرض أحمد عيسى أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، لافتاً إلى أن العام الجاري 2023 يعد قياسياً بالنسبة للسياحة المصرية، مشيراً إلى أن مستهدفات الدولة المصرية من قطاع السياحة هى الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، موضحاً أنه لتحقيق هذا الهدف فيجب العمل على زيادة مقاعد الطيران القادمة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة وزيادة عدد الغرف الفندقية بمصر لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين، وهما من المحاور الرئيسية بالاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي أطلقتها وزارة السياحة والآثار في شهر نوفمبر 2022.



كما تحدث عن نتائج إحدى الدراسات التسويقية التي تم إجراؤها خلال الفترة السابقة والتي أظهرت أن مصر تتمتع بميزة تنافسية كبيرة لا مثيل لها لتميزها بعدد من المنتجات السياحية وهى السياحة الشاطئية، والسياحة الثقافية، وسياحة المغامرات وخاصة أنشطة الغوص، وسياحة العائلات، والسياحة الثقافية والترفيهية معاً.



وتطرق الوزير خلال هذه اللقاءات للحديث عن منتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد والذي يجعل القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته ويتيح للزائر الاستمتاع بزيارة العديد من الأماكن السياحية والأثرية بها من خلال برنامج سياحي واحد.



وتحدث أيضاً عن ما تقوم به الوزارة حالياً للعمل على الإعداد لمنتج سياحي جديد يقدم فرصة للسائحين من دول الخليج لزيارة مصر من خلال شركات السياحة المتميزة التي تستطيع أن تقدم لهم المنتج السياحي المصري بشكل عصري ومتقدم وبما يلبي طلباتهم ورغباتهم السياحية.



كما أشار إلى برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة والذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل ولاسيما باقة التحفيز الإضافية لشركات الطيران ( Booster Campaign) والتي وافق عليها مؤخراً مجلسي إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار.



تجدر الإشارة إلى أن زيارة الوزير الحالية لدولة قطر تأتي في إطار المشاركة في اجتماعات كل من الدورة 33 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة والتي تٌعقد برئاسة جمهورية مصر العربية، والدورة الـ 26 للمجلس الوزاري العربي، وتستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال يومي 13 و14 ديسمبر الجاري.



وقد شارك الوزير اليوم في اجتماع الدورة الـ 26 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، كما ترأس، أمس، اجتماع الدورة 33 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، بالإضافة إلى قيامه بعقد لقاءات مع الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، ورئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، ولقاءات إعلامية مع ممثلي عدد من وكالات الأنباء والصحف العربية.
















MENAFN14122023000132011024ID1107599642

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث