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وزير التنمية المحلية يشهد ختام النسخة الثالثة من دورة تأهيل الكوادر الأفريقية

12/14/2023 2:38:12 PM
(MENAFN- Youm7) شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلي ، مساء اليوم الخميس ختام النسخة الثالثة من الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر المحلية الأفريقية والتي جاءت بعنوان (دور الإدارات المحلية في مجابهة الهدر الغذائي) والتي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والتي عقدت في الفترة من ١٠ إلى ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣، وذلك بحضور الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون قطاع السياحة، والسفير محمد عزمي نائب مدير الوكالة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية
.
وقام وزير التنمية المحلية بتسليم الشهادات لـ٢١ متدرباً من ١٥ دولة أفريقية هي: " تنزانيا – الكاميرون – مالاوي- سيشل - بوركينا فاسو - مالي - الصومال - كوت ديفوار - جزر القمر - غينيا كوناكري - جنوب السودان - النيجر - جيبوتي - جامبيا
- الجابون"، حيث أتاحت الدورة التدريبية للكوادر الأفريقية دراسة سلاسل القيمة الغذائية ،آثر الاستهلاك غير الصحي في التغذية والأمن الغذائي، وتطوير الإدارة المحلية وعلاقتها بالهدر الغذائي، ودور المحليات في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال عرض برنامجي مشروعك وصندوق التنمية المحلية ومنظومة المخلفات الصلبة والأزمات الإعلامية ، فضلا عن عرض التجربة المصرية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر فى إطار رؤيه مصر 2030 ومبادرة بناء الإنسان المصري، غيرها من المبادرات المصرية التى يشيد بها العالم والمنظمات الدولية.

وخلال كلمته، أكد اللواء هشام آمنة أن مصر شهدت خلال الأسبوع الجاري ومع بدء أعمال الدورة التدريبية عرساً ديمقراطيا خلال عملية الاقتراع التي جرت لاختيار رئيسًا للجمهورية وجاءت النسبة المتميزة لمعدلات التصويت لتؤكد أننا في مصر وفي قارتنا الأفريقية على المسار الديمقراطي السليم بوصفة أحد أهم ركائز التنمية.
وقال وزير التنمية المحلية: "يسعدني ويشرفني أن أتواجد اليوم معكم في ختام أعمال الدورة الثالثة للقيادات المحلية العليا الأفريقية والتي ضمت عدد من القيادات
متنوعي من المناصب والتخصصات ، كالعمد والمحافظين
ومساعدي الوزراء ومديري الادارات، وخبراء رفيعي المستوي في العمل التنموي والمحلي،
و أتشرف بحضور ختام أعمالها، تلك الدورة التي استمعت من زملائي لعرض مستفيض حول ما أحتوته من جوانب علميه ومعرفيه ، حيث تم فيها بحث الدور الهام للسلطات المحلية في مدن أفريقيا وأقاليمها ومحافظاتها المختلفة في تحقيق الأمن الغذائي ، ومواجهة الهدر الغذائي والذي يتسبب في فقدان نسبة لا تقل عن ٣٣ – ٥٠٪ من جملة إنتاجنا الزراعي في افريقيا سواء من خلال ممارسات خاطئة في مراحل الزراعة الاولي وأساليب الحصاد أو في التعبئة غير الجيدة أو النقل غير المجهز والأسواق العشوائية غير المخططة ، مع عدم وجود سعه
كافيه في صوامع الحبوب أو الثلاجات وغيرها من الممارسات الخاطئة مثل
الإستهلاك الجائر وغير الصحي، وكلها ممارسات يمكن لكوادر الادارة المحلية اذا ما أحسن تدريبها التغلب عليها .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مصر شهدت عبر السنوات العشر الأخيرة مسيرة رائدة تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الذي أوفى بكل ما وعد به شعبة ،لافتا الي تبني مبادرات خلاقه لتحقيق العدالة التنموية حيث أهتم من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتنمية الريف المصري لتشهد ٤٥٠٠ قرية مصرية عملية تدريجية ولكن مستدامه للتنمية في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والخدمية والبنية التحتية والطاقة والري والزراعة والنقل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ، ما يسهم في النهوض بحياة أكثر من ٥٨ مليون مواطن لم يحظو بالرعاية والتمتع بثمار التنمية شأنهم شأن سكان المناطق الحضرية.

وتابع اللواء هشام آمنة: "رئيس الجمهورية تبني مبادرة لتنمية الريف المصري وتقديم كل ما يحتاجون، كي يتمتع أبناءه خاصة في القرى الأكثر احتياجا بثمار التنمية التي حرموا منها لعقود طويلة"، مشيرا إلى اهتمام الرئيس السيسي
كذلك بالمناطق العشوائية والتي شهدت إعادة تأهيل مناطقهم لتتسم
بالطابع الحضري اللائق والحياة الكريمة في مناخ اجتماعي واقتصادي وصحى مناسب، مما يسهم فى تقريب الفوارق الاجتماعية بين سكان المدن.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن التنمية الحضرية تمثل احد معالم فترة الرئاسة الأولى للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فأنشأنا الآف الطرق التي بدت وكأنها شرايين في جغرافيا البلاد فسهلت الحركة والانتقال والتجارة وخفضت الضغوط الواقعة على المواطن وحركته، مدعومة بوسائل نقل حديثة منها تحديث شبكة القطارات والسكك الحديدية، فضلا عن القطار الكهربائي السريع والمونوريل ، كما أنشأنا نحو 24 مدينة ذكية ستكون رائده لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية , بالإضافة للجامعات والمدارس المنتشرة ودور الرعايا الصحية والمستشفيات .
وتطرق اللواء هشام آمنة في كلمته بالإشارة الي شبكة الأنترنت الرقمي ، والبنية التحتية للمصارف والبنوك والمؤسسات الصحية والتعليمية على مستوى الجمهورية،
بالإضافة إلى مبادرة ١٠٠ مليون صحة التي طالت كافة أنحاء الجمهورية وحتى المحافظات الحدودية التي حظيت بمعدلات تنموية غير مسبوقة ، مشيرا إلى مشروع ١٠٠ مليون شجرة الذي يعيد الوجه الحضاري لمدننا.
ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن مصر وقيادتها السياسية لم تنسي الابعاد
الحضارية والثقافية للبلاد فأنشئت متحف الحضارة الرائع،
قائلا أعلم أنكم ستقومون غدا بزيارته وستشاهدون كيف طال التطوير المحيط المجاور للمتحف في منطقة "عين الصيرة" التي كانت منطقة عشوائية خطره على الأنسان والبيئة للتحول إلى واحدة من أجمل نقاط الجذب في القاهرة، مشيرا إلى أنه سيتم خلال أسابيع قليلة إفتتاح "المتحف المصرى الكبير" الذى يعد المتحف الأكبر على المستوى العالمى والذى يضم مجموعة كبرى من الأثار الفرعونية التي تؤرخ لتاريخ الإنسانية ولتؤكد للعالم أن مصر هذه المساحة الجغرافية التاريخية من قارتنا الإفريقية احتضنت حضارة رائعة ضاربة في جذور التاريخ ، وهي من صنع المصري القديم والذين يكررون اليوم احفادهم عطائهم المتجدد للتاريخ الإنسانى حتى اليوم فهم كانوا ولايزالوا شعب محب للخير والسلام والبناء عبر العصور .
وقال اللواء هشام آمنة" كلى ثقة أنكم خرجتم من زيارة العاصمة الإدارية الجديدة
أمس بالحقيقة التي نستشعرها جميعاً وهو أننا في مصر وفى قارتنا الأفريقية العزيزة قادرين على صنع المستقبل بسواعدنا وعلى التصميم الجيد ، وتدبير احتياجاتنا باستقلاليه وعزة ، كما أن أروقه وشوارع العاصمة الجديدة التي شاهدتموها من الأحياء الإدارية والحكومية والبنكية ومباني الهيئات والوزارات والبرلمان ومجلس الوزراء والمسجد الكبير والكاتدرائية المرقسية بقلب العاصمة والهيئات المتميزة ، ومنها علي سبيل المثال مقر وكالة الفضاء الأفريقية التي تزين مع وكالة الفضاء المصرية والتي إستكملنا بنائها لتعبر عن أن تطلعنا للمستقبل حقيقة واقعة وأنه أن الأوان لعلمائنا المنتشرون في كل أنحاء العالم من كل انحاء أفريقيا أن يعودوا للديار وينعموا بحياة العزة والكرامة ليعطوا من جديد لقاراتهم ما حصلوه من علوم ومعارف . واختتم وزير التنمية المحلية كلمته قائلا :"أتمنى أن يكون ما حصلتموه من علوم ومعارف يساعدكم على مجابهة التحديات التي تواجه قارتنا وأدركتم أن حلم "أفريقيا الواحد" قابل للتحقيق ، وان أفريقيا وميثاقها وخطتها ٢٠٦٣ ستتحقق نحو أفريقيا التي نأملها جميعا آمنه ومستقرة وناهضة ونامية ، بفضل جهد أبنائها ووحدة دولها، ولعل ما يبذل من جهود مشتركة ، و في إطار اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية ، دليل على إننا نملك الأدوات والأهم نملك الوعي والإرادة.
ومن جانبه أعرب السفير محمد عزمي نائب مدير الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية عن سعادته بالمشاركة في حفل ختام فعاليات الدورة التدريبية الثالثة للكوادر الأفريقية ونجاح برنامج (دور المحليات في مواجهة هدر الغذاء) والذى تم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وهو ما يأتي في إطار التعاون البناء والتنسيق الحثيث القائم بالفعل بين وزارتي الخارجية والتنمية المحلية في تنظيم العديد من البرامج والدورات التدريبية للكوادر من الدول الافريقية، أخذا في الاعتبار الإمكانيات والخبرات الكبيرة التي تتمتع بها وزارة التنمية المحلية فى هذا المجال وسعي العديد من الدول الشقيقة والصديقة للتعاون معها.

وأستعرض السفير محمد عزمي دور الوكالة المصرية في دعم وتفعيل مايعرف الدبلوماسية المصرية ودورها المحوري في وقتنا المعاصر، اذا تمثل الوكالة أحد الاذرع التنموية الرئيسية للدولة المصرية المعنية بتعزيز وتطوير التعاون مع دول الجنوب وخاصة الدول الأفريقية، كما تهدف الوكالة الي توظيف الخبرات والإمكانيات المصرية لخدمة اشقائنا في دول الجنوب لدعمها لتحقيق مستهدفات التنمية الخاصة بها.

وأشار نائب مدير الوكالة المصرية الي أن الوكالة تحرص منذ تدشينها عام ٢٠١٤ الي توظيف كافة الأدوات المتاحة لديها في سبيل دعم الدول الأفريقية بتنظيم العديد من الدورات التدريبية وبرامج بناء القدرات في مختلف المجالات، لافتا إلى نجاح الوكالة في تنظيم أكثر من ٤٠٠ برنامج
لبناء قدرات المتدربين الأفارقة وذلك بالتعاون مع كافة المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية ذات الخبرة في الموضوعات المختلفة، كما تقوم الوكالة بايفاد العديد من الخبراء المصريين الي الدول الأفريقية لتلبية احتياجاتهم في شتى المجالات، حيث وصل عدد الخبراء المصريين الي ٤٠ خبيرات مصريا.

وأضاف السفير محمد عزمي ان الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تؤمن بمبدأ رئيسي وهو تقديم الحلول للمشكلات الأفريقية والتي يعزز من شعور الملكية للمشروعات التنموية المختلفة لدي شعوبها بما يدعم استمرارية المشروعات واستدامتها، مؤكداً ان الوكالة المصرية تأتي اتساقًا مع أهداف أجندة الأمم المتحدة
للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، واستراتيجية أفريقيا ٢٠٦٣ .

ومن جانبهم تقدم المتدربين الأفارقة بالشكر إلي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي الاهتمام الكبير الذي يوليه
لتدريب وبناء قدرات الكوادر الإفريقية في مختلف المجالات لتحقيق التنمية والتقدم لدول القارة الإفريقية.
كما وجهوا الشكر لوزارة التنمية المحلية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية علي تنظيم الدورة التدريبية والتي استفادوا منها في مجالات عملهم ، وأشاروا الي أنهم سيحاولون تطبيق بعض الأفكار والمقترحات التي تدربوا عليها خلال فعاليات الدورة التدريبية في بلدانهم عقب عودتهم
.
كما أشاد المتدربين الأفارقة بالمحتوي التدريبي الذي حصلوا عليه خلال الدورة التدريبية والتي تنوعت موضوعاتها ، كما أشادوا بالطفرة الكبيرة التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة في مختلف القطاعات وخاصة بناء العاصمة الادارية الجديدة والمنشآت والمباني السياحية ومن بينها المتحف القومي للحضارة، كما أبدوا انبهارهم بالمشروعات القومية مثل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة"
لتطوير الريف المصري والتي تستهدف
تحسين مستوى معيشة الأفراد خاصة بالمناطق الأكثر احتياجا وتحقيق العدالة التنموية في جميع ربوع الدولة المصرية.

كما أعربوا عن أمنياتهم باستمرار تلك الدورات للاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف المجالات ونقلها إلي الدول الإفريقية مع تبادل الخبرات بين دول القارة.
تسليم شهادات النسخة الثالثة من دورة تأهيل الكوادر الأفريقية

جانب من النسخة الثالثة من دورة تأهيل الكوادر الأفريقية

جانب من تسليم شهادات النسخة الثالثة من دورة تأهيل الكوادر الأفريقية

جانب من ختام النسخة الثالثة من دورة تأهيل الكوادر الأفريقية

جانب من دورة تأهيل الكوادر الأفريقية

ختام النسخة الثالثة من دورة تأهيل الكوادر الأفريقية

دورة تأهيل الكوادر الأفريقية

وزير التنمية المحلية خلال ختام النسخة الثالثة من دورة تأهيل الكوادر الأفريقية








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