تعرف على سبب عدم رسامة المرأة شماسة فى الكنيسة

MENAFN - Youm7) يتساءل العديد من المواطنين عن سبب عدم رسامة النساء شماسات ومشاركتهن فى الصلاة، وذلك رغم وجود المكرسات فى الكنيسة، الأمر الذى أوضحه الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على الإنترنت.

وذكر الموقع الرسمي للكنيسة أن الفتاة المكرسة تُرسم شماسة ولها خدمتها، وهناك مساعدة شماسة، أى أن ذلك موجود ولكن هناك فرق فى الرسامة بين شيئين، ما بين وضع اليد على الرأس، وتعتبر معناها رسامة، كما يتم رسم الأب الكاهن أو الشماس أو الأب الأسقف بوضع اليد على الرأس والصلوات، وهناك شىء آخر هو "أخذ البركة" فعندما يتم رسم شماسة، ترسم بالبركة بوضع اليد على الكتف، وهذه نوع من البركة للعمل أو الخدمة التى ستقوم بها هذه الفتاة المكرسة.

وتابع الموقع أن الله عندما خلق الإنسان، خلق آدم ثم حواء ثم تكاثر الجنس البشري وعندما جاء السيد المسيح اختار أنه يولد من العذراء مريم، وهى فخر الجنس البشرى، فإذا أردنا نحن كرجال او سيدات أن نضع أحد يمثلنا، هى أمنا العذراء مريم، ولكن السيد المسيح عندما اختار تلاميذه، اختار 12 تلميذ وفهمهم مفاهيم إيمانية ومفاهيم الخدمة كلها وصاروا هم الخدام، والسيد المسيح كرم الأم العذراء مريم وقبلها نجد أليصابات وبعد مجيئه يوجد حنة بنت فنوئيل الأرملة ، وقد كرم كل هؤلاء السيدات، حتى كرم المرأة السامرية عندما رآها بالرغم من أنها كانت إنسانة مكروهة.

وأوضح الموقع أن المرأة لها دور وعمل كبير في الكنيسة، فمعظم مدرسي خدمة مدارس الأحد من البنات والسيدات، وفى مجالس الكنائس دائماً يوجد عضو أو اثنين من السيدات، في الكليات الإكليريكية والمعاهد الدراسية يوجد هناك سيدات يقومون بالتدريس، وحتى خدمة الكورال فى الكنائس يوجد البنات والسيدات، فكل إنسان

له دور يكمل الآخر. فالكنيسة فيها حياة شركة منظمة والمرأة لها دور واسع جداً في الكنيسة.