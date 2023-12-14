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حملة أنتي الأهم: المرأة المصرية تقدمت الصفوف فى انتخابات الرئاسة

12/14/2023 2:38:11 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت حملة "أنتي الأهم" بيانًا ختاميًا بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية 2024 مشيرًا إلى احتشاد السيدات أمام اللجان منذ الصباح الباكر في الثلاثة أيام المخصصة لعملية التصويت، وقد شارك جميع فئات الشعب المصري العظيم بكثافة كبيرة، حيث تقدمت الصفوف المرأة المصرية.
وأشار البيان إلى الجهود الكبيرة التي قامت بها الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إدارة العملية الانتخابية وتوفير بيئة مناسبة للناخبين لممارسة حقهم الدستوري لاختيار رئيس الجمهورية بشفافية ونزاهة.
وأوضح البيان أيضًا وعي المرأة المصرية في الحفاظ على وطنها بالمشاركة الإيجابية والفعالة وحرصها على المحافظة على حقوقها الدستورية وأهمية مشاركتها الديمقراطية.
وصرحت الدكتورة رحاب الفخراني المنسق العام لحملة أنتي الأهم أن بيان الحملة جاء بالتزامن مع انتهاء الانتخابات الرئاسية 2024 وأوضح أهمية مشاركة المرأة في هذه الخطوة الهامة وأن اللجان الانتخابية شاهدت إقبالا كبيرة للمرأة وأثبتت هذه الانتخابات أن مشاركة المرأة في العملية السياسية بمثابة ضمانة رئيسية لنجاح هذه العملية.
وأضافت الفخراني أن الانتخابات الرئاسية أجريت بتنظيم محترف من الهيئة الوطنية للانتخابات مع متابعة واسعة من المنظمات الحقوقية الدولية والعربية والمصرية، ومتابعة إعلامية من كافة وسائل الإعلام الدولية والعربية والمصرية، كما ساهم إجراء هذه الانتخابات بإشراف قضائي كامل بمزيد من الضمانات وتحقيق الحياد وتكافئ الفرص بين الجميع.
وأشارت نوران خليل المتحدث الإعلامي لحملة أنتي الأهم أنه رغم التنافس الانتخابي بين المرشحين الأربعة لم يخرج أي من هذه الحملات عن سياق الاحترام المتبادل فيما بينهم مما يرسخ القواعد الديموقراطية، وأن المشاركة الشعبية الواسعة تعكس الوعي الكبير للشعب المصري بحقوقه الدستورية، وأهمية المشاركة الديموقراطية، وأنها كذلك تعكس الإيمان العميق لدى المصريون ومشروع الجمهورية الجديدة ليؤكد أن اختيار الشعب المصري لمشروع الدولة الوطنية
هو الاختيار الصحيح.









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