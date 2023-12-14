Friday, 15 December 2023 01:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إزاى تلغى ترخيص محل فى حالة وفاة المرخص له؟.. اعرف الخطوات

12/14/2023 2:38:11 PM
(MENAFN- Youm7) ساهمت المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وأحياء المحافظات، في إعانة المواطنين على إنهاء مصالحهم واستخراج أوراقهم ومستنداتهم المميكنة بصورة أسرع، وقضاء مصالحهم دون الحاجة إلى عناء ومشقة، حيث تتيح العديد من الخدمات الحكومية والمعاملات اليومية من مكان واحد، تشمل تقديم طلبات: رخص الإشغالات، وبيانات الصلاحية، والحصول على صورة طبق الأصل من المستندات، والتصالح على مخالفات البناء، ومطابقة توصيل المرافق، والمصاعد، والإعلانات، وتراخيص المحلات وما يتعلق بها، وتوصيل المرافق، والمعاينات والترميم والهدم، وغيرها من الخدمات المتعلقة بكل إجراء من الإجراءات السابقة.



يتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية ضمن خدماته المقدمة للمواطنين، الأوراق والمستندات المطلوبة وخطوات وإجراءات تقديم طلب إلغاء ترخيص المحال التجارية أو الصناعية أو العامة في حالة وفاة المرخص له الأصلي، نوضحها في السطور التالية:



أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- مالك المحل أو مستأجر أو وكيل اعمال (بتوكيل رسمي موثق).

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.



ثانيًا: المستندات المطلوبة

- أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمي منها في حالة فقدها.

- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوكيل عنه بموجب توكيل رسمي خاص بإلغاء الترخيص، وفي هذه الحالة يرفق أصل التوكيل بالطلب.

- موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.

- إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالي.

- ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بالإلغاء.

- موافقة من مكتب القوى العاملة الذي تتبعه المنشأة على إلغاء الترخيص.

- توكيل رسمي خاص من الورثة لأحدهم أو وكيل عنهم لاتخاذ إجراءات الإلغاء.

- إعلام وراثة.

-موافقة النيابة الحسبية (في حالة وجود قصر).



ثالثًا: الإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.

-تلقي الخدمة.












MENAFN14122023000132011024ID1107599638

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث