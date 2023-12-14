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وزيرة خارجية فرنسا تقوم بجولة إلى الشرق الأوسط تشمل لبنان وإسرائيل ورام الله

12/14/2023 2:38:08 PM
(MENAFN- Youm7) تقوم وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا بجولة إلى منطقة الشرق الأوسط تشمل لبنان وإسرائيل ورام الله، يومى 16 و17 ديسمبر، حسبما أفاد نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، اليوم /الخميس/.

وهذه هى المرة الرابعة التى تقوم فيها كولونا بجولة إلى المنطقة منذ بداية العدوان على قطاع غزة، حيث تأتى فى إطار جهود فرنسا المستمرة لتجنب التصعيد فى المنطقة.

وأشار نائب المتحدث باسم الخارجية إلى أن إطلاق سراح الأربعة مواطنين الفرنسيين، الذين مازالوا فى عداد المفقودين وربما يكونوا فى غزة، "على رأس أولوياتنا ونحن نحشد كل قوانا من أجل الافراج عنهم بشكل فورى وغير مشروط".

وفى هذا الصدد، أكد أن التحرك الفرنسى مازال قائمًا على أساس مبادرة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، من أجل السلام والأمن للجميع، وخاصة الدعوة إلى هدنة فورية تؤدى إلى وقف دائم لإطلاق النار، وهو أمر ضرورى "لإطلاق سراح مواطنينا الأربعة المفقودين، وأيضًا لحماية السكان المدنيين، حيث حتى يومنا هذا فإن الخسائر البشرية فى غزة تتزايد وأصبحت الحصيلة غير مقبولة"، مؤكدًا أيضًا على ضرورة هذه الهدنة من أجل توفير المساعدات الإنسانية الكافية إلى سكان قطاع غزة.

وقال: "هذه هى الرسالة التى ينقلها الرئيس ماكرون ووزيرة الخارجية فى كل مكان، وخاصة إلى الأمم المتحدة، حيث نواصل جهودنا فى هذا الاتجاه. ولهذا السبب صوتنا لصالح القرار الذى قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة الماضية، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذى دعا إلى وقف فورى لإطلاق النار".







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