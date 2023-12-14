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المجلس الأوروبى يمنح جورجيا وضع المرشح لعضوية الاتحاد.. ويبدأ مفاوضات مع أوكرانيا

12/14/2023 2:38:08 PM
(MENAFN- Youm7) قال رئيس المجلس الأوروبى، تشارلز ميشيل، اليوم الخميس، إن رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي قرروا في قمة بروكسل منح جورجيا وضع دولة مرشحة للاتحاد الأوروبي.



وكتب ميشيل، عبر منصة“إكس”: "لقد منح المجلس الأوروبي جورجيا وضع المرشح".



وقال ميشيل، إن قادة أوروبا يؤيدون بدء مفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.



وكتب ميشيل، عبر منصة“إكس”،“قرر المجلس الأوروبي، في قمة في بروكسل، فتح محادثات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا”.



وفي 8 نوفمبر، أوصت المفوضية الأوروبية ببدء المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا ومولدوفا، بشرط اعتماد إطار التفاوض على الوفاء بالعديد من الشروط من قبل كييف وكيشيناو.












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