إستونيا توافق على إرسال مساعدات عسكرية بقيمة 80 مليون يورو لأوكرانيا

MENAFN - Youm7) أعلن وزير الدفاع الإستونى هانو بيفكور اليوم /الخميس/ أن حكومته وافقت على إرسال مساعدات عسكرية بقيمة 80 مليون يورو لأوكرانيا لمساعدتها فى حربها لروسيا.



ونقلت شبكة "إيه أر أر" الإستونية عن بيفكور قوله " إن مجلس الوزراء الإستونى يد اقتراحه بتقديم مساعدات عسكرية طويلة الأجل لأوكرانيا، بالإضافة إلى حزمة مساعدات عسكرية واسعة النطاق لدعم دفاعها ضد الهجوم الروسي، حيث تشمل المساعدات العسكرية صواريخ جافلين المضادة للدبابات، والسفن، وغيرها من المعدات التى تشتد الحاجة إليها ".



وتابع أنه بالإضافة إلى عدد كبير من صواريخ جافلين المضادة للدبابات، تشتمل حزمة المساعدات الأحدث أيضًا على مدافع رشاشة وذخائر للأسلحة الخفيفة ومركبات وسفن مختلفة، بالإضافة إلى معدات الغوص.



وأوضح بيفكور: "تم تجميع حزمة المساعدات هذه بهدف تحقيق أقصى فائدة لأوكرانيا دون الإضرار بالقدرة الدفاعية لإستونيا."



وتعنى إضافة أحدث حزمة مساعدات عسكرية أنه منذ عام 2022، قدمت إستونيا لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 500 مليون يورو، وهو ما يعادل حوالى 1.4% من إجمالى الناتج المحلي.