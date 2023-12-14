الكونجرس الأمريكى يقر ميزانية دفاع هائلة بـ886 مليار دولار

MENAFN - Youm7) أقر الكونجرس الأمريكى، الخميس، ميزانية دفاع سخية بقيمة 886 مليار دولار للعام 2024.





ويوفر قانون الإنفاق الضخم الذى تم اعتماده فى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه الأربعاء، مليارات الدولارات "لتعزيز وضعية الردع والدفاع الأميركيين فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ" ومواجهة نفوذ الصين المتزايد هناك.





ومددت الميزانية برنامج المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ما يسمح بالإفراج التدريجى عن 300 مليون دولار لكييف.





لكن هذه المساعدة تبقى أقل بكثير من ال61 مليار دولار التى طلبها الرئيسان الأميركى والأوكرانى بشكل منفصل من الكونغرس بحلول نهاية هذا العام، وهى حزمة ضخمة لتسليح أوكرانيا لا تزال قيد النقاش.





كما جرى تمديد العمل لأشهر عدة أخرى بالقانون الذى يحكم المراقبة الإلكترونية فى الخارج للأفراد الأجانب والذى تعرض لانتقادات واسعة من قبل المنظمات المدافعة عن الخصوصية وكانت صلاحيته على وشك الانتهاء.





ويسمح برنامج المراقبة لأجهزة الأمن الأميركية بالتجسس على المواطنين غير الأميركيين فى الخارج حتى عبر دخول بريدهم الالكترونى بدون الحاجة إلى أمر قضائي.





وحض مدير مكتب التحقيقات الفدرالى كريستوفر راى الكونغرس هذا الأسبوع على تمديد القانون، معتبرا أن السماح بسقوطه سيكون بمثابة "نزع السلاح من جانب واحد".





كما منحت الميزانية الجديدة العسكرييين زيادة على رواتبهم بنسبة 5 بالمئة.





ولاحقا سيحال قانون الميزانية المؤلف من أكثر من ثلاثة آلاف صفحة على مكتب الرئيس جو بايدن فى البيت الأبيض ليضع توقيعه عليه من أجل الموافقة النهائية.







