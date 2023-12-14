75 دقيقة.. القائم يمنع الزمالك من التعادل والمصرى يحافظ على تقدمه 1 / 0

MENAFN - Youm7) واصل فريق المصرى البورسعيدى تقدمه على الزمالك بهدف نظيف بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة دوري nile، حيث منع القائم الأبيض من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 68 عن طريق السنغالى إبراهيما نداى.

شهدت الدقائق الأولى من اللقاء حذر من الفريقين وانحصر معظم اللعب في منطقة وسط الملعب لرغبة كل منهما في جس النبض،ثم التحرح في المناطق الأمامية لانتزاع المبادرة الهجومية والسيطرة على مناطق المناورات.

حاول الزمالك اختراق دفاعات المصري عن طريق انطلاقات أحمد سيد "زيزو" ويوسف أوباما والجزيرى، ولكن باءت بالفشل في الوقت الذى استغل فيه الفريق البورسعيدى،تقدم ميدو جابر والجلاصى لفض الاشتباك مع الفريق الأبيض ولكن، التعادل السلبى ما زال مسيطراً.

ودفع معتمد جمال المدير

الفني لفريق الزمالك بالتبديل الأول في الدقيقة 30 بنزول محمد طارق بديلاً لعمر جابر

بعد شكوى الأخير

من الإصابة، ثم نجح غيلاس قناوى فى فض الاشتباك فى الدقيقة "45+5" بتسجيل الهدف الأول للمصرى البورسعيدى.

وأجرى معتمد جمال تبديلاً في الدقيقة "46" بنزول السنغالى إبراهيما نداى

وخروج سيد نيمار لتنشيط الخط الأمامى

للقلعة البيضاء،وحاول الزمالك تنشيط هجومه على المصرى البورسعيدى لإدارك التعادل،ولكن تدخلات دفاع الفريق البورسعيدى أفسدت محاولات الفارس الأبيض.

ومنع القائم السنغالى إبراهيما نداى لاعب الزمالك من تسجيل هدف التعادل لفريقه أمام المصرى البورسعيدى في الدقيقة 68، ودفع معتمد جمال بالثنائى ناصر منسي وعمرو السيسي بديلين للجزيرى ودونجا لتتنشيط الخط الأمامى للفارس الأبيض.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : محمد عواد،خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي،خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما،خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد رفاعي وعبد الله جمعة وعمرو السيسي و محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

ودخل المصرى البورسعيدي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود جاد،خط الظهر: عمرو سعداوي - باهر المحمدي - أحمد منصور - كريم العراقي،خط الوسط: محمود حماده - ايزي إيميكا - غيلاس قناوي - إلياس الجلاصي - ميدو جابر،الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز العاشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 7 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبو الزمالك 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.

ويحتل النادي المصري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، متساويا مع الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر، وخاض المصري 7 مباريات، فاز في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13.



