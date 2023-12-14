تحدي معلومات بين لاعبى الأهلي ومانشستير سيتي قبل انطلاق مباريات الفريقين بمونديال الأندية..فيديو

MENAFN - Youm7) نشرت صفحة النادي الأهلي عبر فيس بوك فيديو يتضمن "تحدي معلومات" بين لاعبي الأهلي ومانشستر ستي الإنجليزي قبل مشاركة الفريقين في بطولة كأس العالم للأندية التي أنطلقت أول أمس ، السعودية.

وخاض فريق الأهلي مساء اليوم، الخميس، مرانه الأخير استعداداً لمباراة اتحاد جدة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث خاض الفريق التدريب على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، في التاسعة مساء غدًا الأحد بتوقيت السعودية الثامنة بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.وعقد كولر جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المباراة تحدث معهم خلالها عن عدة أمور خاصة بالمباراة وأدى اللاعبين فقرة بدنية وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى فقرة قوية للحراس.

على صعيد متصل، قال مارسيل كولر إنه شاهد لقاء اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس العالم للأندية 2023 المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنه فريق جيد ويمتلك لاعبين جيدين للغاية.

وأضاف كولر في تصريحاته قبل مران الأهلي اليوم

: «أعلم أن فريق اتحاد جدة السعودي لديه العديد من النجوم، لكني واثق في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية وتقديم مستوى ممتع، والوصول لنصف نهائي كأس العالم للأندية».

وأضاف: «اللاعبون الأجانب لا تحسم المباريات مطلقًا، لكن جودة اللاعب بعيدًا عن اسمه أو جنسيته هي الأهم بالنسبة لأي فريق» ، وتابع كولر: «فريق الاتحاد بالفعل يضم أسماء جيدة، لكن قوة الأداء في الملعب ستكون عاملًا حاسمًا لتلك المباراة، ومن جانبنا سنحاول تقديم أقصى ما لدينا من أجل الفوز».

وأكمل: «لا توجد نسبة فوز لأي فريق من الفريقين، بالتأكيد الاتحاد لديه أفضلية لأنه يلعب على ملعبه ووسط جماهيره، لكن الجماهير لن تنزل لخوض المباراة مع اللاعبين على أرضية المستطيل الأخضر».

وختم: «الأهلي لديه محترفون لا يتأثرون مطلقًا بالحضور الجماهيري سواء كان كثيفًا أو قليلًا، والأهم بالنسبة لنا أن نلعب بشكل طبيعي ونقدم مستوانا المميز في الملعب، بغض النظر عن أي عوامل خارجية سواء الجمهور أو الملعب».



