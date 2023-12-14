بلدية المحلة يفرض التعادل على بيراميدز 2 - 2 فى دورى NILE

MENAFN - Youm7) فرض فريق بلدية المحلة التعادل الإيجابي على بيراميدز بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري.

تقدم بيراميدز بالهدف الأول في الدقيقة 23 بعد تمريرة طولية رائعة من محمد الشيبي إلى ماييلي الذي اخترق بشكل رائع وسدد الكرة داخل الشباك، وتعادل البلدية في الدقيقة 36 من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بلدية المحلة عن طريق أحمد مجدي على رأس حسام أشرف الذي سدد كرة سكنت الشباك، وأهدر بيراميدز فرصة التقدم من جديد بعدما أضاع عبد اله السعيد ضربة جزاء للفريق السماوي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وفي بداية الشوط الثاني، وقع خطأ في التشتيت من مدافعي بلدية المحلة لتصل إلى فاخري لاكاي الذي سدد كرة رائعة لتسكن الشباك، لكن البلدية تعادل بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بلدية المحلة من ركلة حرة عن طريق ماجد هاني لتصل إلى حسام أشرف ليمررها إلى أحمد رضا ليسدد رأسية رائعة ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

بهذه النتيجة يحتل بيراميدز صدارة الدوري برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، فيما يحتل بلدية المحلة المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط من 8 مباريات.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: "حراسة المرمى: أحمد الشناوي، وخط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - محمد الشيب، خط الوسط: عبد الله السعيد - مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي، وخط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي"

وضمت مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - أحمد فتحي - أسامة جلال - كريم حافظ - يوسف أسامة - سيف جعفر - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - دودو الجباس

فيما جاء تشكيل بلدية المحلة كالتالي: "حراسة المرمى: أحمد حسي، خط الدفاع: هشام حافظ – محمد صابر – السيد عوض – أحمد مجدي، وخط الوسط: إسلام مرزوق – إبراهيم شتا – أحمد رضا، وخط الهجوم: فيفور أكيم – حسام أشرف - محمد أميسي".







