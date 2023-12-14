المصرى يهزم الزمالك بهدف نظيف ويحتل وصافة دورى Nile مؤقتاً.. فيديو

MENAFN - Youm7) خسر الزمالك أمام المصرى البورسعيدى بهدف نظيف سجله "غيلاس قناوى"، في الدقيقة "45+5" من عمر المباراة التي جمعتهما مساء ،اليوم، الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة دوري nile.

بهذه النتيجة يتراجع الزمالك إلى المركز الحادى عشر، فى جدول مسابقة الدوري، برصيد 11 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 8 مباريات، فاز في 3 مباريات وخسر مثلهم وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو الزمالك 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.

بينما يحتل فريق المصرى البورسعيدى وصافة الدورى مؤقتاً برصيد 15 نقطة، بعد أن خاض المصري 8 مباريات، فاز في 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13 أخرين.

الشوط الأول

شهدت الدقائق الأولى من اللقاء حذر من الفريقين وانحصر معظم اللعب في منطقة وسط الملعب لرغبة كل منهما في جس النبض،ثم التحرح في المناطق الأمامية لانتزاع المبادرة الهجومية والسيطرة على مناطق المناورات.

حاول الزمالك اختراق دفاعات المصري عن طريق انطلاقات أحمد سيد "زيزو" ويوسف أوباما والجزيرى، ولكن باءت بالفشل في الوقت الذى استغل فيه الفريق البورسعيدى،تقدم ميدو جابر والجلاصى لفض الاشتباك مع الفريق الأبيض ولكن، التعادل السلبى ما زال مسيطراً.

ودفع معتمد جمال المدير

الفني لفريق الزمالك بالتبديل الأول في الدقيقة 30 بنزول محمد طارق بديلاً لعمر جابر

بعد شكوى الأخير

من الإصابة، ثم نجح غيلاس قناوى فى فض الاشتباك فى الدقيقة "45+5" بتسجيل الهدف الأول للمصرى البورسعيدى.

الشوط الثانى

وأجرى معتمد جمال تبديلاً في الدقيقة "46" بنزول السنغالى إبراهيما نداى

وخروج سيد نيمار لتنشيط الخط الأمامى

للقلعة البيضاء،وحاول الزمالك تنشيط هجومه على المصرى البورسعيدى لإدارك التعادل،ولكن تدخلات دفاع الفريق البورسعيدى أفسدت محاولات الفارس الأبيض.

ومنع القائم السنغالى إبراهيما نداى لاعب الزمالك من تسجيل هدف التعادل لفريقه أمام المصرى البورسعيدى في الدقيقة 68، ودفع معتمد جمال بالثنائى ناصر منسي وعمرو السيسي بديلين للجزيرى ودونجا لتتنشيط الخط الأمامى للفارس الأبيض.

تشكيل الزمالك في مباراة المصرى

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : محمد عواد،خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي،خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما،خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - سيد عبد الله "نيمار".

تشكيل المصرى أمام الزمالك

ودخل المصرى البورسعيدي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود جاد،خط الظهر: عمرو سعداوي - باهر المحمدي - أحمد منصور - كريم العراقي،خط الوسط: محمود حماده - ايزي إيميكا - غيلاس قناوي - إلياس الجلاصي - ميدو جابر،الهجوم: فخر الدين بن يوسف.