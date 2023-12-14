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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 14 - 12 - 2023

12/14/2023 2:38:03 PM
(MENAFN- Youm7) حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 14/12/2023 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ،
المصرى يهزم الزمالك بهدف نظيف ويحتل وصافة دورى nile مؤقتاً.. فيديو.

المصرى يهزم الزمالك بهدف نظيف ويحتل وصافة دورى nile مؤقتاً.. فيديو

خسر الزمالك أمام المصرى البورسعيدى بهدف نظيف سجله "غيلاس قناوى"، في الدقيقة "45+5" من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة دوري
nile.


بلدية المحلة يفرض التعادل على بيراميدز 2 - 2 فى دورى NILE

فرض فريق بلدية المحلة التعادل الإيجابي على بيراميدز بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري.


"هاتريك" حسام ايفونا يقود الجونة لفوز مُثير على البنك فى دوري nile

حقق فريق الجونة فوزاً مُثيراً على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم ،الخميس،
بإستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري (دوري nile) ، ونجح حسام غانم الشهير بـ حسام "إيفونا" في تسجيل هاتريك للجونة ليفوز به في المباراة.

محمد شكرى يمنح سيراميكا تعادلا قاتلا أمام فيوتشر بالوقت الضائع فى مباراة مثيرة

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة مودرن فيوتشر وسيراميكا ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الأسبوع التاسع من بطولة دوري نايل المصري لكرة القدم، للموسم 2023 - 2024.

وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر

توفى الدكتورعمرو عبدالحق رئيس نادي النصر بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن يقام العزاء غدا الجمعة بنادي النصر.


الأهلي بالأحمر فى مواجهة اتحاد جدة بكأس العالم للأندية غدًا

أقيم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي، في العاشرة صباح اليوم الخميس بتوقيت السعودية «التاسعة بتوقيت القاهرة»، باستاد الجوهرة للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة



تذكرتى فى المرتبة الثانية للأكثر بحثا على جوجل خلال 2023

احتلت شركة تذكرتى المرتبة الثانية للمواقع والمنصات الأكثر بحثا داخل مصر على محرك البحث جوجل للعام الحالى 2023.


كولر: طموحات الأهلى كبيرة فى مونديال الأندية وجماهيرنا لا تريد سوى الفوز

الأهلي يلتقى مع اتحاد جدة السعودي، فى الثامنة مساء غد الجمعة، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.


الاتحاد الدولي يطلب قميص النادى الأهلى لوضعه فى متحف «فيفا».. صور

طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، من بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، الحصول على قميص الأهلي «الأساسي والاحتياطي»، موقعًا من لاعبي الفريق؛ من أجل وضعه في متحف «فيفا».


اتحاد الكرة يرسل للكاف القائمة المبدئية لمنتخب مصر فى أمم أفريقيا.. اليوم

يُرسل اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، اليوم الخميس، القائمة المبدئية لمنتخب مصر المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها الشهر المقبل في كوت ديفوار.


مصر تهزم جنوب أفريقيا 3-0 وتتأهل لربع نهائى بطولة العالم للاسكواش

تغلب المنتخب الوطني الأول لرجال الاسكواش، على نظيره الجنوب أفريقي، بنتيجة 3-0، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة العالم لمنتخبات الرجال، التي تستضيفها نيوزيلندا خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر الجاري.








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