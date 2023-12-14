(MENAFN
- Youm7) حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 14/12/2023 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ،
المصرى يهزم الزمالك بهدف نظيف ويحتل وصافة دورى nile مؤقتاً.. فيديو.
المصرى يهزم الزمالك بهدف نظيف ويحتل وصافة دورى nile مؤقتاً.. فيديو
خسر الزمالك أمام المصرى البورسعيدى بهدف نظيف سجله "غيلاس قناوى"، في الدقيقة "45+5" من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة دوري
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بلدية المحلة يفرض التعادل على بيراميدز 2 - 2 فى دورى NILE
فرض فريق بلدية المحلة التعادل الإيجابي على بيراميدز بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري.
"هاتريك" حسام ايفونا يقود الجونة لفوز مُثير على البنك فى دوري nile
حقق فريق الجونة فوزاً مُثيراً على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم ،الخميس،
بإستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري (دوري nile) ، ونجح حسام غانم الشهير بـ حسام "إيفونا" في تسجيل هاتريك للجونة ليفوز به في المباراة.
محمد شكرى يمنح سيراميكا تعادلا قاتلا أمام فيوتشر بالوقت الضائع فى مباراة مثيرة
حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة مودرن فيوتشر وسيراميكا ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الأسبوع التاسع من بطولة دوري نايل المصري لكرة القدم، للموسم 2023 - 2024.
وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر
توفى الدكتورعمرو عبدالحق رئيس نادي النصر بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن يقام العزاء غدا الجمعة بنادي النصر.
الأهلي بالأحمر فى مواجهة اتحاد جدة بكأس العالم للأندية غدًا
أقيم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي، في العاشرة صباح اليوم الخميس بتوقيت السعودية «التاسعة بتوقيت القاهرة»، باستاد الجوهرة للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة
تذكرتى فى المرتبة الثانية للأكثر بحثا على جوجل خلال 2023
احتلت شركة تذكرتى المرتبة الثانية للمواقع والمنصات الأكثر بحثا داخل مصر على محرك البحث جوجل للعام الحالى 2023.
كولر: طموحات الأهلى كبيرة فى مونديال الأندية وجماهيرنا لا تريد سوى الفوز
الأهلي يلتقى مع اتحاد جدة السعودي، فى الثامنة مساء غد الجمعة، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.
الاتحاد الدولي يطلب قميص النادى الأهلى لوضعه فى متحف «فيفا».. صور
طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، من بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، الحصول على قميص الأهلي «الأساسي والاحتياطي»، موقعًا من لاعبي الفريق؛ من أجل وضعه في متحف «فيفا».
اتحاد الكرة يرسل للكاف القائمة المبدئية لمنتخب مصر فى أمم أفريقيا.. اليوم
يُرسل اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، اليوم الخميس، القائمة المبدئية لمنتخب مصر المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها الشهر المقبل في كوت ديفوار.
مصر تهزم جنوب أفريقيا 3-0 وتتأهل لربع نهائى بطولة العالم للاسكواش
تغلب المنتخب الوطني الأول لرجال الاسكواش، على نظيره الجنوب أفريقي، بنتيجة 3-0، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة العالم لمنتخبات الرجال، التي تستضيفها نيوزيلندا خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر الجاري.
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