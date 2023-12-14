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(الطيران المدني): 192 ألف مسافر إجمالي حركة الركاب المتوقعة خلال عطلة رأس السنة الميلادية

12/14/2023 2:37:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 12 (كونا) -- قالت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الخميس إن إجمالي حركة الركاب المتوقعة خلال فترة إجازة رأس السنة الميلادية من تاريخ 28 ديسمبر الجاري حتى 1 يناير المقبل ستبلغ 192 ألف مسافر ما بين مغادر وقادم إلى مطار الكويت الدولي.
وأضاف مدير إدارة النقل الجوي المتحدث الرسمي باسم (الطيران المدني) عبدالله الراجحي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن حركة المسافرين زادت بنسبة 13 في المئة خلال إجازة رأس السنة مقارنة ب 178 ألف مسافر في نفس الفترة في العام الماضي.
وبين الراجحي أن حركة الطائرات خلال الفترة آنفة الذكر من المتوقع أن تصل إلى 1780 رحلة مقارنة ب 1300 رحلة في نفس الفترة من العام الماضي موضحا أن الوجهات الأعلى طلبا للسفر هي دبي والقاهرة وجدة وإسطنبول والدوحة.
وأشار إلى أن الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي كافة على أهبة الاستعداد لتقديم التسهيلات والتعاون للمسافرين وشركات الطيران بما يضمن رضاهم التام خلال سفرهم. (النهاية)

ع ع م / ج ع




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