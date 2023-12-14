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(المركزي الأوروبي) يعرب عن تفاؤله بشأن إمكانية تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو

12/14/2023 2:37:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 14 - 12 (كونا) -- أعرب البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس عن تفاؤله بشأن إمكانية تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلا أنه أبدى في الوقت ذاته تشاؤمه بشأن معدلات النمو الاقتصادي.
وكشف البنك في تقرير صدر من مقره بمدينة (فرانكفورت) الألمانية عن توقعاته بأن ينخفض معدل التضخم في منطقة اليورو بشكل أسرع من المتوقع ليبلغ في العام الحالي 4ر5 في المئة قبل أن يتراجع إلى 7ر2 في المئة في العام المقبل وإلى 1ر2 في المئة عام 2025.
وفي المقابل توقع البنك أن تبلغ نسبة النمو السنوي في مجمل منطقة اليورو في هذا العام 6ر0 في المئة مع زيادتها في العام المقبل إلى 8ر0 في المئة مع وصولها خلال عامي 2025 و2026 إلى قرابة 5ر1 في المئة.
يذكر أن البنك المركزي الأوروبي يعتبر الأسعار مستقرة في منطقة اليورو إذا بقيت نسب التغير فيها تحوم حول إطار 2 في المئة. (النهاية)

ع ن ج / م ع ع




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