(المركزي الأوروبي) يعرب عن تفاؤله بشأن إمكانية تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 14 - 12 (كونا) -- أعرب البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس عن تفاؤله بشأن إمكانية تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلا أنه أبدى في الوقت ذاته تشاؤمه بشأن معدلات النمو الاقتصادي.
وكشف البنك في تقرير صدر من مقره بمدينة (فرانكفورت) الألمانية عن توقعاته بأن ينخفض معدل التضخم في منطقة اليورو بشكل أسرع من المتوقع ليبلغ في العام الحالي 4ر5 في المئة قبل أن يتراجع إلى 7ر2 في المئة في العام المقبل وإلى 1ر2 في المئة عام 2025.
وفي المقابل توقع البنك أن تبلغ نسبة النمو السنوي في مجمل منطقة اليورو في هذا العام 6ر0 في المئة مع زيادتها في العام المقبل إلى 8ر0 في المئة مع وصولها خلال عامي 2025 و2026 إلى قرابة 5ر1 في المئة.
يذكر أن البنك المركزي الأوروبي يعتبر الأسعار مستقرة في منطقة اليورو إذا بقيت نسب التغير فيها تحوم حول إطار 2 في المئة. (النهاية)
ع ن ج / م ع ع
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