الرئيس الروسي يصف الوضع في قطاع غزة بأنه كارثي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 14 - 12 (كونا) -- وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس الوضع في غزة بأنه "كارثي" قائلا إن القطاع تحول إلى "أكبر مقبرة للأطفال في التاريخ".
وأضاف بوتين خلال مؤتمر صحفي موسع عقده لاستعراض نتائج العام وتحديد مواقف روسيا حيال القضايا الدولية والإقليمية أن "ما يحدث في قطاع غزة من جهة عدد الضحايا لا يقارن بأي نزاع إقليمي آخر معاصر".
وأكد موقف روسيا الداعي إلى إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية مطالبا في هذا السياق بخلق ظروف "أساسية" من أجل تسوية النزاع بين الجانب الفلسطيني والكيان الإسرائيلي المحتل.
كما شدد بوتين على ضرورة حماية السكان المدنيين في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية "الوفيرة" لهم.
وكشف الرئيس الروسي النقاب عن أن الكيان الإسرائيلي المحتل رفض عرضا روسيا لإقامة مستشفى ميداني في قطاع غزة بمحاذاة الحدود المصرية مشيرا إلى أن القاهرة "أيدت" هذا التوجه فيما رفضه رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو بحجة "انعدام الأمن".
وأكد الرئيس الروسي أن موسكو ستواصل "جهودها الإنسانية" مشيرا إلى أنها ستزيد من حجم المساعدات الطبية والأدوية إلى قطاع غزة.
وأشار بوتين إلى أن ما يجري في قطاع غزة "يثير غضب العالم الإسلامي" كما أنه "يغذي النزعات الراديكالية لدى الشارع هناك" مشيرا إلى التأثيرات السلبية التي يعانيها العالم من جراء بقاء القضية الفلسطينية من دون "حل عادل".
وعن العلاقة مع الصين قال بوتين إن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بلغ 220 مليار دولار أي ما يزيد بنسبة 30 بالمائة عن العام الماضي.
وأكد بوتين مجددا أن روسيا والصين "لا تقيمان تحالفا عسكريا" وأن الروابط بينهما "ليست موجهة ضد طرف ثالث" مشددا على أن البلدين "يعملان من أجل مصالح شعبيهما".
وذكر أن موسكو وبكين حددتا ثمانية مسارات أساسية لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما في ذلك المجالات العسكرية مشيرا إلى أن البلدين يراقبان عن كثب التحركات الغربية في آسيا ويعملان معا على مواجهة "الاستفزازات".
وفيما يتعلق بالعلاقات الروسية - الأوروبية قال بوتين إن الاتحاد الأوروبي بادر إلى "تجميد" العلاقات مع روسيا معيدا إلى الأذهان أن الدول الاوروبية أيدت "الانقلاب" الذي وقع في أوكرانيا عام 2014 .
وأعرب بوتين عن استعداده للتواصل مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلا إن الجانب الفرنسي توقف عن الاتصال وأن روسيا لم تبادر إلى تجميد العلاقات مع باريس وقال "إنني منفتح على مواصلة الحوار إذا توفرت الرغبة في ذلك عند الجانب الفرنسي ".
وعلى صعيد آخر أكد بوتين أن الأهداف التي وضعتها روسيا نصب عينها في أوكرانيا "لا تزال قائمة" وتتمثل في "نزع سلاح أوكرانيا" إلى جانب القضاء على ما أسماه "النازية" هناك.
وذكر أن القوات الروسية انتقلت لمرحلة جديدة في عملياتها في جبهات القتال في أوكرانيا "وحسنت مواقعها القتالية" مشيرا إلى أن القوات الروسية دمرت 747 دبابة وأكثر من أربعة آلاف مركبة عسكرية متنوعة منذ بدء الهجوم الأوكراني المضاد قبل حوالي شهرين. (النهاية)
ا س / م ع ع
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