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الرئيس الروسي يصف الوضع في قطاع غزة بأنه كارثي

12/14/2023 2:37:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 14 - 12 (كونا) -- وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس الوضع في غزة بأنه "كارثي" قائلا إن القطاع تحول إلى "أكبر مقبرة للأطفال في التاريخ".
وأضاف بوتين خلال مؤتمر صحفي موسع عقده لاستعراض نتائج العام وتحديد مواقف روسيا حيال القضايا الدولية والإقليمية أن "ما يحدث في قطاع غزة من جهة عدد الضحايا لا يقارن بأي نزاع إقليمي آخر معاصر".
وأكد موقف روسيا الداعي إلى إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية مطالبا في هذا السياق بخلق ظروف "أساسية" من أجل تسوية النزاع بين الجانب الفلسطيني والكيان الإسرائيلي المحتل.
كما شدد بوتين على ضرورة حماية السكان المدنيين في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية "الوفيرة" لهم.
وكشف الرئيس الروسي النقاب عن أن الكيان الإسرائيلي المحتل رفض عرضا روسيا لإقامة مستشفى ميداني في قطاع غزة بمحاذاة الحدود المصرية مشيرا إلى أن القاهرة "أيدت" هذا التوجه فيما رفضه رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو بحجة "انعدام الأمن".
وأكد الرئيس الروسي أن موسكو ستواصل "جهودها الإنسانية" مشيرا إلى أنها ستزيد من حجم المساعدات الطبية والأدوية إلى قطاع غزة.
وأشار بوتين إلى أن ما يجري في قطاع غزة "يثير غضب العالم الإسلامي" كما أنه "يغذي النزعات الراديكالية لدى الشارع هناك" مشيرا إلى التأثيرات السلبية التي يعانيها العالم من جراء بقاء القضية الفلسطينية من دون "حل عادل".
وعن العلاقة مع الصين قال بوتين إن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بلغ 220 مليار دولار أي ما يزيد بنسبة 30 بالمائة عن العام الماضي.
وأكد بوتين مجددا أن روسيا والصين "لا تقيمان تحالفا عسكريا" وأن الروابط بينهما "ليست موجهة ضد طرف ثالث" مشددا على أن البلدين "يعملان من أجل مصالح شعبيهما".
وذكر أن موسكو وبكين حددتا ثمانية مسارات أساسية لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما في ذلك المجالات العسكرية مشيرا إلى أن البلدين يراقبان عن كثب التحركات الغربية في آسيا ويعملان معا على مواجهة "الاستفزازات".
وفيما يتعلق بالعلاقات الروسية - الأوروبية قال بوتين إن الاتحاد الأوروبي بادر إلى "تجميد" العلاقات مع روسيا معيدا إلى الأذهان أن الدول الاوروبية أيدت "الانقلاب" الذي وقع في أوكرانيا عام 2014 .
وأعرب بوتين عن استعداده للتواصل مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلا إن الجانب الفرنسي توقف عن الاتصال وأن روسيا لم تبادر إلى تجميد العلاقات مع باريس وقال "إنني منفتح على مواصلة الحوار إذا توفرت الرغبة في ذلك عند الجانب الفرنسي ".
وعلى صعيد آخر أكد بوتين أن الأهداف التي وضعتها روسيا نصب عينها في أوكرانيا "لا تزال قائمة" وتتمثل في "نزع سلاح أوكرانيا" إلى جانب القضاء على ما أسماه "النازية" هناك.
وذكر أن القوات الروسية انتقلت لمرحلة جديدة في عملياتها في جبهات القتال في أوكرانيا "وحسنت مواقعها القتالية" مشيرا إلى أن القوات الروسية دمرت 747 دبابة وأكثر من أربعة آلاف مركبة عسكرية متنوعة منذ بدء الهجوم الأوكراني المضاد قبل حوالي شهرين. (النهاية)

ا س / م ع ع




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