بريطانيا تحظر دخول المستوطنين المسؤولين عن أعمال العنف ضد الفلسطينيين إلى أراضيها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 14 - 12 (كونا) -- أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الخميس فرض حظر على إصدار التأشيرات البريطانية للمستوطنين التابعين للكيان الإسرائيلي المحتل المسؤولين عن أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وقال كاميرون في بيان صحفي إن "المملكة المتحدة لا يمكنها استقبال أي شخص متورط من المستوطنين الإسرائيليين في أعمال العنف والتهديد المروعة ضد الفلسطينيين".
وأكد أن قيام المستوطنين المتطرفين باستهداف المدنيين الفلسطينيين وقتلهم يتسبب في "تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة" داعيا سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات "أكثر قوة" من أجل "وقف عنف المستوطنين ومحاسبة مرتكبيه".
وعلى صعيد متصل رحب مجلس التفاهم العربي البريطاني (كابو) بقرار حظر دخول المستوطنين المتطرفين إلى المملكة المتحدة معتبرا أن القرار "يجب أن يكون خطوة أولى نحو فرض المحاسبة الكاملة على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشدد المجلس في بيان صحفي على ضرورة اتخاذ بريطانيا وحلفائها مزيدا من الاجراءات لا سيما منع وصول الأموال إلى المنظمات الاستيطانية التابعة للاحتلال الإسرائيلي وفي مقدمتها تلك التي تحرض على إخراج الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم.
وأشار إلى أهمية وقف التجارة بشكل كامل مع المستوطنات باعتبارها غير شرعية وفق القوانين الدولية مضيفا أنه "لفترة طويلة تصرف المستوطنون بحرية ودون عقاب على ما يرتكبونه من انتهاكات في الأراضي المحتلة ولا سيما في الضفة الغربية والقدس الشرقية".
وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك جدد في وقت سابق من اليوم موقف المملكة المتحدة الداعم لحل الدولتين وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية باعتبار ذلك "أفضل حل" لتسوية قضية السلام في الشرق الأوسط. (النهاية)
م ر ن / م ع ع
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