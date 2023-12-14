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بريطانيا تحظر دخول المستوطنين المسؤولين عن أعمال العنف ضد الفلسطينيين إلى أراضيها

12/14/2023 2:37:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 14 - 12 (كونا) -- أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الخميس فرض حظر على إصدار التأشيرات البريطانية للمستوطنين التابعين للكيان الإسرائيلي المحتل المسؤولين عن أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وقال كاميرون في بيان صحفي إن "المملكة المتحدة لا يمكنها استقبال أي شخص متورط من المستوطنين الإسرائيليين في أعمال العنف والتهديد المروعة ضد الفلسطينيين".
وأكد أن قيام المستوطنين المتطرفين باستهداف المدنيين الفلسطينيين وقتلهم يتسبب في "تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة" داعيا سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات "أكثر قوة" من أجل "وقف عنف المستوطنين ومحاسبة مرتكبيه".
وعلى صعيد متصل رحب مجلس التفاهم العربي البريطاني (كابو) بقرار حظر دخول المستوطنين المتطرفين إلى المملكة المتحدة معتبرا أن القرار "يجب أن يكون خطوة أولى نحو فرض المحاسبة الكاملة على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشدد المجلس في بيان صحفي على ضرورة اتخاذ بريطانيا وحلفائها مزيدا من الاجراءات لا سيما منع وصول الأموال إلى المنظمات الاستيطانية التابعة للاحتلال الإسرائيلي وفي مقدمتها تلك التي تحرض على إخراج الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم.
وأشار إلى أهمية وقف التجارة بشكل كامل مع المستوطنات باعتبارها غير شرعية وفق القوانين الدولية مضيفا أنه "لفترة طويلة تصرف المستوطنون بحرية ودون عقاب على ما يرتكبونه من انتهاكات في الأراضي المحتلة ولا سيما في الضفة الغربية والقدس الشرقية".
وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك جدد في وقت سابق من اليوم موقف المملكة المتحدة الداعم لحل الدولتين وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية باعتبار ذلك "أفضل حل" لتسوية قضية السلام في الشرق الأوسط. (النهاية)

م ر ن / م ع ع




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