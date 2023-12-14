القادسية يفوز على خيطان (3-0) في الجولة العاشرة من دوري (زين) لكرة القدم

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 12 (كونا) -- فاز نادي القادسية على نادي خيطان اليوم الخميس بنتيجة (3-0) في أولى مباريات الجولة العاشرة من دوري (زين) لكرة القدم التي أقيمت على (استاد ثامر).
وتمكن القادسية من تسجيل هدف في شوط المباراة الاول عند الدقيقة 17 عن طريق اللاعب محمد الصولة لينتهي الشوط بهذه النتيجة.
وفي شوط المباراة الثاني اضاف القادسية الهدف الثاني في الدقيقة 60 عبر اللاعب مبارك الفنيني وثم عزز بدر المطوع نتيجة فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 64.
وتستمر منافسات الجولة اليوم بمواجهة تجمع كلا من نادي الشباب ونادي الفحيحيل على استاد نادي الشباب. (النهاية)
م ي م / أ م ح
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