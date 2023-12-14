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لجنة عربية تناقش سبل القضاء على الجوع ضمن موضوعات مرتبطة بالتنمية المستدامة

12/14/2023 2:37:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 14 - 12 (كونا) -- عقدت اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية اجتماعها ال14 اليوم الخميس برئاسة اليمن لمناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بالتنمية المستدامة ومنها سبل القضاء على الجوع.
وقالت مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالجامعة العربية الوزير مفوض الدكتورة ندي العجيزي في بيان إن جدول أعمال اللجنة التي عقدت عبر الفيديو يتضمن عددا من الموضوعات والملفات المهمة من بينها القضاء على الجوع في المنطقة العربية و"المنصة الرقمية العربية للتنمية المستدامة".
وأضافت العجيزي أن جدول الاعمال يتضمن كذلك "آلية التمويل المستدام في المنطقة العربية" وتحقيق التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات والفريق العربي المعنى بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مرحلة ما بعد التعافي.
وأشارت إلى أن جدول الأعمال يتضمن أيضا "المبادرة الإقليمية للأمن المناخي" و"المبادرة العربية للاستدامة" و"الفريق العربي لمؤشرات التنمية المستدامة" و"الأسبوع العربي للتنمية المستدامة".
ويشارك في الاجتماع نقاط اتصال الدول العربية المعنيون بالتنمية المستدامة بالإضافة إلى المنظمات العربية المتخصصة وممثلين عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) إلى جانب ممثلي بعض الشركاء الإقليميين ومنظمات المجتمع المدني ومنصة الشباب العربي للتنمية المستدامة والقطاع الخاص. (النهاية)

م ف م / م ع ع




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