لجنة عربية تناقش سبل القضاء على الجوع ضمن موضوعات مرتبطة بالتنمية المستدامة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 14 - 12 (كونا) -- عقدت اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية اجتماعها ال14 اليوم الخميس برئاسة اليمن لمناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بالتنمية المستدامة ومنها سبل القضاء على الجوع.
وقالت مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالجامعة العربية الوزير مفوض الدكتورة ندي العجيزي في بيان إن جدول أعمال اللجنة التي عقدت عبر الفيديو يتضمن عددا من الموضوعات والملفات المهمة من بينها القضاء على الجوع في المنطقة العربية و"المنصة الرقمية العربية للتنمية المستدامة".
وأضافت العجيزي أن جدول الاعمال يتضمن كذلك "آلية التمويل المستدام في المنطقة العربية" وتحقيق التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات والفريق العربي المعنى بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مرحلة ما بعد التعافي.
وأشارت إلى أن جدول الأعمال يتضمن أيضا "المبادرة الإقليمية للأمن المناخي" و"المبادرة العربية للاستدامة" و"الفريق العربي لمؤشرات التنمية المستدامة" و"الأسبوع العربي للتنمية المستدامة".
ويشارك في الاجتماع نقاط اتصال الدول العربية المعنيون بالتنمية المستدامة بالإضافة إلى المنظمات العربية المتخصصة وممثلين عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) إلى جانب ممثلي بعض الشركاء الإقليميين ومنظمات المجتمع المدني ومنصة الشباب العربي للتنمية المستدامة والقطاع الخاص. (النهاية)
م ف م / م ع ع
MENAFN14122023000071011013ID1107599622
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