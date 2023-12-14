الحكومة العراقية تعلن إغلاق مخيم ثان للنازحين في إقليم كردستان العراق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 14 - 12 (كونا) -- أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان جابرو اليوم الخميس إغلاق مخيم (عربت) للنازحين في محافظة (السليمانية) ليصبح بذلك ثاني مخيم يجرى إغلاقه في إقليم كردستان العراق منذ موجة النزوح التي شهدتها البلاد عام 2014.
وقالت جابرو في بيان إن هذه الخطوة تأتي من أجل السعي لإنهاء ملف النزوح في العراق وتنفيذا للخطة الوطنية العراقية لإعادة النازحين وإدماجهم مع المجتمع وذلك بعد إعادة آخر دفعة من النازحين في المخيم والبالغ عددهم 170 شخصا إلى مناطقهم في محافظة (صلاح الدين).
وقدمت الشكر إلى الحكومة المحلية في محافظة (السليمانية) على تعاونها في تنفيذ خطة الحكومة الاتحادية الخاصة بتسهيل عودة النازحين إلى ديارهم وإغلاق المخيمات.
ودعت جابرو في هذا السياق الحكومات المحلية في (أربيل) و(دهوك) إلى أن تحذو حذو (السليمانية) في تسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم وفق الخطة الحكومية الرامية إلى إنهاء النزوح وإغلاق المخيمات.
وكانت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن إغلاق مخيم (قورتو) في محافظة (السليمانية) ليصبح بذلك أول مخيم للنازحين يغلق في إقليم كردستان العراق.
وتشير إحصائية لمديرية الهجرة والمهجرين التابعة لوزارة الداخلية بإقليم كردستان العراق إلى أن إجمالي عدد النازحين في الإقليم بلغ 664 ألفا و798 شخصا في حين بلغ عدد اللاجئين في المخيمات 174 ألفا 706 أشخاص.
وبلغ عدد المخيمات الموجودة في إقليم كردستان العراق 26 مخيما وهي 16 مخيما في (دهوك) وستة في (أربيل) وأربعة في (السليمانية).
وجاء ذلك بعدما نزح عدد كبير من أهالي عدد من المحافظات العراقية إلى إقليم كردستان العراق خلال سيطرة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) عليها عام 2014.
ووضعت دولة الكويت بصمتها الإنسانية على مدى الأعوام الماضية للوقوف مع الشعب العراقي من خلال حملة (الكويت بجانبكم) التي انطلقت عام 2015 وتنوعت فعالياتها بين تقديم الدعم للقطاع الإغاثي والقطاع الصحي إضافة إلى دعم القطاع التربوي.
وأطلقت الكويت البرنامج الإغاثي ضمن حملة (الكويت بجانبكم) ليشمل النازحين في المخيمات وخارجها وكذلك المناطق التي تم تحريرها من سيطرة (داعش) ومناطق أخرى في العراق كانت بحاجة لمد يد العون وتضمن ذلك فعاليات منها توزيع سلات غذائية ووسائل للتدفئة وقسائم شرائية إلى جانب مشروعات للأضاحي وإفطار الصائمين.
وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج الإغاثي من خلال السلات الغذائية حوالي 367ر2 مليون شخص من خلال توزيع 5ر377 ألف سلة غذائية. (النهاية)
ص ب ر / م ع ع
MENAFN14122023000071011013ID1107599621
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