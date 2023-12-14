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الحكومة العراقية تعلن إغلاق مخيم ثان للنازحين في إقليم كردستان العراق

12/14/2023 2:37:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 14 - 12 (كونا) -- أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان جابرو اليوم الخميس إغلاق مخيم (عربت) للنازحين في محافظة (السليمانية) ليصبح بذلك ثاني مخيم يجرى إغلاقه في إقليم كردستان العراق منذ موجة النزوح التي شهدتها البلاد عام 2014.
وقالت جابرو في بيان إن هذه الخطوة تأتي من أجل السعي لإنهاء ملف النزوح في العراق وتنفيذا للخطة الوطنية العراقية لإعادة النازحين وإدماجهم مع المجتمع وذلك بعد إعادة آخر دفعة من النازحين في المخيم والبالغ عددهم 170 شخصا إلى مناطقهم في محافظة (صلاح الدين).
وقدمت الشكر إلى الحكومة المحلية في محافظة (السليمانية) على تعاونها في تنفيذ خطة الحكومة الاتحادية الخاصة بتسهيل عودة النازحين إلى ديارهم وإغلاق المخيمات.
ودعت جابرو في هذا السياق الحكومات المحلية في (أربيل) و(دهوك) إلى أن تحذو حذو (السليمانية) في تسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم وفق الخطة الحكومية الرامية إلى إنهاء النزوح وإغلاق المخيمات.
وكانت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن إغلاق مخيم (قورتو) في محافظة (السليمانية) ليصبح بذلك أول مخيم للنازحين يغلق في إقليم كردستان العراق.
وتشير إحصائية لمديرية الهجرة والمهجرين التابعة لوزارة الداخلية بإقليم كردستان العراق إلى أن إجمالي عدد النازحين في الإقليم بلغ 664 ألفا و798 شخصا في حين بلغ عدد اللاجئين في المخيمات 174 ألفا 706 أشخاص.
وبلغ عدد المخيمات الموجودة في إقليم كردستان العراق 26 مخيما وهي 16 مخيما في (دهوك) وستة في (أربيل) وأربعة في (السليمانية).
وجاء ذلك بعدما نزح عدد كبير من أهالي عدد من المحافظات العراقية إلى إقليم كردستان العراق خلال سيطرة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) عليها عام 2014.
ووضعت دولة الكويت بصمتها الإنسانية على مدى الأعوام الماضية للوقوف مع الشعب العراقي من خلال حملة (الكويت بجانبكم) التي انطلقت عام 2015 وتنوعت فعالياتها بين تقديم الدعم للقطاع الإغاثي والقطاع الصحي إضافة إلى دعم القطاع التربوي.
وأطلقت الكويت البرنامج الإغاثي ضمن حملة (الكويت بجانبكم) ليشمل النازحين في المخيمات وخارجها وكذلك المناطق التي تم تحريرها من سيطرة (داعش) ومناطق أخرى في العراق كانت بحاجة لمد يد العون وتضمن ذلك فعاليات منها توزيع سلات غذائية ووسائل للتدفئة وقسائم شرائية إلى جانب مشروعات للأضاحي وإفطار الصائمين.
وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج الإغاثي من خلال السلات الغذائية حوالي 367ر2 مليون شخص من خلال توزيع 5ر377 ألف سلة غذائية. (النهاية)

ص ب ر / م ع ع




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