وزارة الإعلام تنعى جاسم النصف أحد رواد الصحافة الكويتية ورئيس التحرير الأسبق لجريدة القبس

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 12 (كونا) -- نعت وزارة الإعلام اليوم الخميس ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى جاسم النصف أحد رواد الصحافة الكويتية ورئيس التحرير الأسبق لجريدة القبس بعد رحلة حافلة بالإنجازات والعطاء الوطني.
ونقلت الوزارة في بيان تعازي وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري والعاملين فيها لذوي الفقيد ومحبيه وللأسرة الإعلامية على هذا المصاب سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
وتولى الفقيد النصف رئاسة تحرير جريدة القبس وشغل عضوية مجلس إدارتها خلال الفترة من 1972 إلى 1983 كما عمل نائبا لمدير التسويق في شركة البترول الوطنية وعين عضوا في المجلس الأعلى للتخطيط من 1987 إلى 1993. (النهاية)
م د م / م ص ع
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