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وزارة الإعلام تنعى جاسم النصف أحد رواد الصحافة الكويتية ورئيس التحرير الأسبق لجريدة القبس

12/14/2023 2:37:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 12 (كونا) -- نعت وزارة الإعلام اليوم الخميس ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى جاسم النصف أحد رواد الصحافة الكويتية ورئيس التحرير الأسبق لجريدة القبس بعد رحلة حافلة بالإنجازات والعطاء الوطني.
ونقلت الوزارة في بيان تعازي وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري والعاملين فيها لذوي الفقيد ومحبيه وللأسرة الإعلامية على هذا المصاب سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
وتولى الفقيد النصف رئاسة تحرير جريدة القبس وشغل عضوية مجلس إدارتها خلال الفترة من 1972 إلى 1983‏ كما عمل نائبا لمدير التسويق في شركة البترول الوطنية وعين عضوا في المجلس الأعلى للتخطيط من 1987 إلى 1993. (النهاية)

م د م / م ص ع


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