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مجلس النواب الأمريكي يقر ميزانية عسكرية قياسية قدرها 886 مليار دولار

12/14/2023 2:37:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 14 - 12 (كونا) -- أقر مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس مشروع قانون السياسة الدفاعية الذي يجيز سنويا إنفاقا عسكريا قياسيا قدره 886 مليار دولار بدعم جمهوري - ديموقراطي وأحاله للرئيس جو بايدن للتصديق عليه.
وصوت لصالح المشروع المعروف ب "قانون تفويض الدفاع الوطني" 310 نائبا مقابل 118 صوتوا ضده منهم 73 جمهوريا و45 ديمقراطيا
ويشمل هذا القانون أكبر زيادة في أفراد الخدمة العسكرية بالولايات المتحدة منذ أكثر من عقدين ويأذن بتمويل سنوي لوزارة الدفاع ويحدد أجندة السياسة الدفاعية الأمريكية.
كما يتضمن هذا القانون تمديدا قصير المدى لقانون مثير للجدل يسمح بمراقبة الأجانب المقيمين في الخارج الذين يستخدمون خدمات الاتصالات الموجودة في الولايات المتحدة من خلال بيانات الاتصالات بدون إذن قضائي.
وقالت شبكة (سي. إن.إن) الإخبارية الأمريكية إن مؤيدي تمديد القانون يرون أن عمليات المراقبة تضمن حماية خصوصية الأمريكيين بينما يشير منتقدوه إلى احتوائه ثغرات تسمح لمكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي) بالبحث في بيانات الأمريكيين وتقصي معلومات عنهم دون مسوغ قانون.
ويسمح هذا القانون أيضا بشراء السفن والذخيرة والطائرات بالإضافة إلى تنفيذ سياسات مثل تقديم المساعدات لأوكرانيا والسياسات المتعلقة بالصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وجاء تمرير مجلس النواب الأمريكي لمشروع قانون تفويض الدفاع المدني غداة موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية كبيرة بلغت 87 صوتا مقابل 13 صوتا معارضا فقط. (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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