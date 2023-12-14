الفحيحيل يفوز على الشباب (2 - 0) ضمن مواجهات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 12 (كونا) -- فاز فريق نادي الفحيحيل لكرة القدم اليوم الخميس على نظيره الشباب بنتيجة (2 - 0) ضمن مواجهات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الكويتي الممتاز (دوري زين).
وتغلب (الفحيحيل) على مضيفه بهدفي فيتور دا سيلفا في الدقيقتين الـ20 والـ33 ليرفع رصيده إلى تسع نقاط يشغل بها المركز الثامن في حين أبقى (الشباب) على نقاطه الـ11 بالمركز السابع.
وكان فريق نادي القادسية فاز على نظيره خيطان بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت في وقت سابق اليوم على (استاد ثامر).
وتستكمل مباريات الجولة يوم غد الجمعة بلقاءين يجمع الأول منهما الجهراء والكويت في حين يجمع الثاني كاظمة والنصر.
وتختتم الجولة الحالية من البطولة بعد غد السبت بلقاء القمة بين فريقي السالمية والعربي. (النهاية)
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