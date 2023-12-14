Friday, 15 December 2023 01:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفحيحيل يفوز على الشباب (2 - 0) ضمن مواجهات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم

12/14/2023 2:37:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 12 (كونا) -- فاز فريق نادي الفحيحيل لكرة القدم اليوم الخميس على نظيره الشباب بنتيجة (2 - 0) ضمن مواجهات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الكويتي الممتاز (دوري زين).
وتغلب (الفحيحيل) على مضيفه بهدفي فيتور دا سيلفا في الدقيقتين الـ20 والـ33 ليرفع رصيده إلى تسع نقاط يشغل بها المركز الثامن في حين أبقى (الشباب) على نقاطه الـ11 بالمركز السابع.
وكان فريق نادي القادسية فاز على نظيره خيطان بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت في وقت سابق اليوم على (استاد ثامر).
وتستكمل مباريات الجولة يوم غد الجمعة بلقاءين يجمع الأول منهما الجهراء والكويت في حين يجمع الثاني كاظمة والنصر.
وتختتم الجولة الحالية من البطولة بعد غد السبت بلقاء القمة بين فريقي السالمية والعربي. (النهاية)

س ع د / م ص ع



MENAFN14122023000071011013ID1107599618

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث