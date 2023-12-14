مفوض الأونروا: سكان غزة بحاجة ماسة للغذاء

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 14 كانون الأول (بترا)- حذر المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني اليوم من أن العديد من سكان قطاع غزة بحاجة ماسة إلى الغذاء لدرجة أنهم أحيانا يوقفون شاحنات المساعدات ويأكلون على الفور ما يجدونه.

وقال لازاريني للصحافيين عقب عودته من رفح جنوب غزة، أن الناس "يائسون وجائعون ومرعوبون" وإن الجوع هو أمر "لم يختبره سكان غزة قط" خلال تاريخهم المضطرب.

وأضاف يقول "لم يعرف أهل غزة الجوع من قبل، لكننا نقابل المزيد من الأشخاص الذين لم يأكلوا منذ يوم أو يومين أو ثلاثة ويُضطر بعضهم لإيقاف شاحنات المساعدات وأخذ الطعام ليأكلوا في الحال، مشددا على ان ذلك "لا علاقة له بتحويل المساعدات عن مسارها، لكنه متعلق باليأس التام".

وشدد على أن رفع مستوى الإغاثة في القطاع بشكل كبير هو وحده الذي سيساعد على تجنب تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل هناك وشعور أهالي غزة بأن المجتمع الدولي قد خانهم وتخلي عنهم.

ودعا لازاريني إلى إعادة فتح معبر كرم أبو سالم، من إسرائيل، أمام الشاحنات التجارية ورفع الحصار عن غزة.

وقال لازاريني أن محافظة رفح القريبة من الحدود المصرية أصبحت الآن "مركز النزوح" حيث يبحث أكثر من مليون شخص عن مأوى هناك مشيرا الى إن عدد سكان رفح "زاد بمقدار 4 مرات بين ليلة وضحاها" وخاصة مع بدء العملية العسكرية في الجنوب.

-- (بترا)

م د/م ق/ح أ

14/12/2023 22:20:32

