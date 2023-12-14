احباط محاولة لتهريب 260 ألف حبة مخدرة في محافظة جرش

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الأول (بترا) - تمكن العاملون في ادارة مكافحة المخدرات خلال الايام الماضية، من القبض على عدد من المتورطين بقضايا المخدرات و بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة .

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، إن من أبرز تلك القضايا فقد تابع العاملون في الإدارة معلومات حول قيام مجموعة من الاشخاص بتخزين كميات كبيرة من الحبوب المخدرة داخل أحد المنازل في محافظة جرش تمهيداً لتجهيزها وتهريبها خارج المملكة ، إذ تمت مداهمة المكان بعد التحقيق والتأكد من المعلومات وضُبط داخله 260 ألف حبة مخدرة، فيما تولى فريق تحقيق آخر متابعة شخصين أكدت التحقيقات تورطهما في القضية وجرى القاء القبض عليهما بعد تحديد مكانهما.

وفي القضية الثانية في شرق عمان، فقد جرى على مدار أيام مراقبة وجمع المعلومات حول شخصين من تجار المخدرات ومروجيها واللذين يُعدان المسؤولين الرئيسين عن ترويج مادة الكريستال القاتلة في العاصمة، وبعد تحديد مكانهما وحيازتهما لكميات كبيرة من تلك المادة القاتلة جرت مداهمتهما والقاء القبض عليهما وضبط بحوزتهما 3 كغم من تلك المادة، إضافة إلى كميات متفرقة من ذات المادة معدة ومجهزة للترويج .

وفي البادية الشمالية، أُلقي القبض على تاجر للمخدرات وبحوزته 14 كف حشيش و2000 حبة مخدرة، فيما دوهم في البادية الوسطى تاجران آخران وضبط بحوزتهما بعد القبض عليهما على 12 كف حشيش وكمية من مادة الكوكايين المخدرة، وفي لواء الرمثا أُلقي القبض على ثلاثة أشخاص امتهنوا ترويج المخدرات في اللواء وضبط بحوزتهم 9 كفوف حشيش .

وفي آخر القضايا، فقد أحبط العاملون في الإدارة محاولة مجموعة من الأشخاص بتزييف العملة المعدنية، إذ قام فريق تحقيق بمتابعة معلومات وردت حول قيام مجموعة من الأشقاء بتزييف عملة معدنية داخل أحد المعامل في لواء الرمثا.

إذ جرت مداهمة المكان بعد التأكد من المعلومات كافة وأُلقي القبض على أربعة أشخاص داخله ، وجرى ضبط كمية كبيرة من العملة المعدنية المزيّفة من فئة النصف دينار إضافة إلى المواد المُستخدمة لذلك.

وأحيلت القضايا كافّة والمقبوض عليهم للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.

--(بترا)

ل م/م ق/ح أ

14/12/2023 21:18:28