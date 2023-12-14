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المياه والري: 4 ملايين متر مكعب خزنتها السدود من الأمطار خلال المنخفض الجوي الأخير

12/14/2023 2:37:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الأول (بترا) -قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن إن ما دخل السدود من الأمطار وجريان الأودية خلال المنخفض الجوي الأخير بلغ نحو 4 ملايين متر مكعب.
وأضافت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن كمية الهطول رفعت التخزين الكلي في السدود الرئيسية الـ 15 إلى 85 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 29,5 بالمئة من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3 .
وحول كمية الأمطار الهاطلة من بداية الموسم على كافة محافظات المملكة حتى صباح اليوم الخميس، أوضحت أن المعدل السنوي طويل الأمد ارتفع الى 28,6 بالمئة مقارنة مع 17,1 بالمئة لنفس الفترة من العام الماضي .
--(بترا)
ي ع/م ق/ح أ
14/12/2023 21:04:31

MENAFN14122023000117011021ID1107599613

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