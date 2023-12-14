تعادل الفيصلي والحسين في دوري المحترفين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الأول (بترا)- تعادل فريقا الفيصلي والحسين، اليوم الخميس في اليوم الثاني من مباريات الأسبوع العاشر من دوري المحترفين لكرة القدم.

وتعادل الفريقان في اللقاء الذي أقيم على ملعب عمان الدولي، بهدف لكل منهما، سجلهما رزق بني هاني، فيما عادل الحسين النتيجة عن طريق اللاعب عبدالجليل اجاغون.

وتقاسم الفريقان نقطة المباراة ليعزز الحسين صدارة الدوري بـ25 نقطة فيما رفع الفيلصلي رصيده الى 17 نقطة في المركز الثالث.

ويحل السلط ضيفاً على الجليل عند الرابعة عصر الجمعة على ملعب الحسن، فيما يلتقي سحاب مع الوحدات عند السادسة والنصف مساء على ملعب عمان.

وتختتم مواجهات الأسبوع العاشر، بلقاء الأهلي والرمثا عند الرابعة عصر السبت، على ملعب البترا.

--(بترا)

ض ع/م ق/ح أ

14/12/2023 20:54:51