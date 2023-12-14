تعادل الفيصلي والحسين في دوري المحترفين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الأول (بترا)- تعادل فريقا الفيصلي والحسين، اليوم الخميس في اليوم الثاني من مباريات الأسبوع العاشر من دوري المحترفين لكرة القدم.
وتعادل الفريقان في اللقاء الذي أقيم على ملعب عمان الدولي، بهدف لكل منهما، سجلهما رزق بني هاني، فيما عادل الحسين النتيجة عن طريق اللاعب عبدالجليل اجاغون.
وتقاسم الفريقان نقطة المباراة ليعزز الحسين صدارة الدوري بـ25 نقطة فيما رفع الفيلصلي رصيده الى 17 نقطة في المركز الثالث.
ويحل السلط ضيفاً على الجليل عند الرابعة عصر الجمعة على ملعب الحسن، فيما يلتقي سحاب مع الوحدات عند السادسة والنصف مساء على ملعب عمان.
وتختتم مواجهات الأسبوع العاشر، بلقاء الأهلي والرمثا عند الرابعة عصر السبت، على ملعب البترا.
--(بترا)
ض ع/م ق/ح أ
14/12/2023 20:54:51
MENAFN14122023000117011021ID1107599612
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