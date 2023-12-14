بوتين : التطرف جراء عدم إنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 14 كانون الأول (بترا)- أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن التطرف ينشأ من رد فعل العالم الإسلامي على عدم تسوية القضية الفلسطينية وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وقال بوتين خلال اللقاء الصحفي السنوي :"لا يعني ما يجري في قطاع غزة، ألا نبحث عن التوافق الكامل انطلاقاً من أن يكون تنفيذ قرارات الأمم المتحدة لإنشاء دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، ولكن لا بد من إيجاد أسس متينة للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية".

وأضاف بوتين:"حول إمكانية أن تقوم روسيا بفتح مستشفى ميداني، لا بد من الحصول على موافقة مصر وإسرائيل، الجانب الإسرائيلي يقول، إن فتح مستشفى روسي هو أمر غير آمن، ولكننا لا نوقف هذه الجهود".

--(بترا)

س ح/م ق/ح أ

14/12/2023 20:53:42