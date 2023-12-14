بوتين : التطرف جراء عدم إنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 14 كانون الأول (بترا)- أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن التطرف ينشأ من رد فعل العالم الإسلامي على عدم تسوية القضية الفلسطينية وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وقال بوتين خلال اللقاء الصحفي السنوي :"لا يعني ما يجري في قطاع غزة، ألا نبحث عن التوافق الكامل انطلاقاً من أن يكون تنفيذ قرارات الأمم المتحدة لإنشاء دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، ولكن لا بد من إيجاد أسس متينة للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية".
وأضاف بوتين:"حول إمكانية أن تقوم روسيا بفتح مستشفى ميداني، لا بد من الحصول على موافقة مصر وإسرائيل، الجانب الإسرائيلي يقول، إن فتح مستشفى روسي هو أمر غير آمن، ولكننا لا نوقف هذه الجهود".
--(بترا)
س ح/م ق/ح أ
14/12/2023 20:53:42
MENAFN14122023000117011021ID1107599611
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.