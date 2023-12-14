مشاركة أردنية في ورشة تقنية للوقاية من مخاطر الزلازل والكوارث الطبيعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
تونس 14 كانون الأول (بترا)- عقد اتحاد إذاعات الدول العربية بمقره بالعاصمة تونس اليوم الخميس، ورشة عمل تقنية للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى بمشاركة وفود من دول عربية وأجنبية من بينها الأردن.
وقدم مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان عرضاً عن عدد من الدول العربية التي تقع داخل الحزام الزلزال الآسيوي الأوروبي، والحزام العربي الأفريقي، وحزام صدع شرق القارة الأفريقية، مستعرضاً الوضع الزلازلي في الوطن العربي والمملكة.
وقدم شرحاً عن مرصد الزلازل الاردني الذي تم انشاؤه عام 1983 لمراقبة النشاط الزلزالي في الأردن والمناطق المجاورة، ومهامه، ومحطات الرصد التابعة له والبالغ عددها 23 محطة، كما تطرق إلى الآثار الناجمة عن الزلازل وطرق الوقاية منها .
بدوره، دعا المهندس أعمر بلحاج عيسى المدير العام للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، مشيراً أن المركز الذي بدأ عمله في شهر نيسان 2015، ويتخذ من الجزائر العاصمة مقراً له ما زال في حاجة إلى دعم الدول العربية، مناشداً الدول التي لم تنضم بعد إلى الانضمام، وإلى تعبئة الموارد المادية والبشرية حتى يتمكن المركز من أداء مهامه .
وشدد ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مصطفى الجبوري في كلمته، على أن يكون التعاون الدولي والإقليمي جزءاً أساسياً من استراتيجيات التصدي للكوارث الطبيعية في الدول العربية.
وأكد نائب مدير مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية فادي جنان، أهمية إدماج اعتبارات الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ في كل البرامج التنموية وعبر القطاعات بمشاركة فاعلة .
وتتواصل الورشة على مدى يومين، حيث يقدم فيها المشاركون مداخلات وعروض حول الزلازل والأعاصير وحرائق الغابات من الجزائر وتونس والمغرب وليبيا والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وسوريا.
--(بترا)
ض ع/م ق/ح أ
14/12/2023 20:51:49
MENAFN14122023000117011021ID1107599610
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