مشاركة أردنية في ورشة تقنية للوقاية من مخاطر الزلازل والكوارث الطبيعية

MENAFN - Jordan News Agency)

تونس 14 كانون الأول (بترا)- عقد اتحاد إذاعات الدول العربية بمقره بالعاصمة تونس اليوم الخميس، ورشة عمل تقنية للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى بمشاركة وفود من دول عربية وأجنبية من بينها الأردن.

وقدم مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان عرضاً عن عدد من الدول العربية التي تقع داخل الحزام الزلزال الآسيوي الأوروبي، والحزام العربي الأفريقي، وحزام صدع شرق القارة الأفريقية، مستعرضاً الوضع الزلازلي في الوطن العربي والمملكة.

وقدم شرحاً عن مرصد الزلازل الاردني الذي تم انشاؤه عام 1983 لمراقبة النشاط الزلزالي في الأردن والمناطق المجاورة، ومهامه، ومحطات الرصد التابعة له والبالغ عددها 23 محطة، كما تطرق إلى الآثار الناجمة عن الزلازل وطرق الوقاية منها .

بدوره، دعا المهندس أعمر بلحاج عيسى المدير العام للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، مشيراً أن المركز الذي بدأ عمله في شهر نيسان 2015، ويتخذ من الجزائر العاصمة مقراً له ما زال في حاجة إلى دعم الدول العربية، مناشداً الدول التي لم تنضم بعد إلى الانضمام، وإلى تعبئة الموارد المادية والبشرية حتى يتمكن المركز من أداء مهامه .

وشدد ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مصطفى الجبوري في كلمته، على أن يكون التعاون الدولي والإقليمي جزءاً أساسياً من استراتيجيات التصدي للكوارث الطبيعية في الدول العربية.

وأكد نائب مدير مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية فادي جنان، أهمية إدماج اعتبارات الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ في كل البرامج التنموية وعبر القطاعات بمشاركة فاعلة .

وتتواصل الورشة على مدى يومين، حيث يقدم فيها المشاركون مداخلات وعروض حول الزلازل والأعاصير وحرائق الغابات من الجزائر وتونس والمغرب وليبيا والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وسوريا.

--(بترا)

ض ع/م ق/ح أ

14/12/2023 20:51:49