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وزير الداخلية يزور مصنع شركة جينشنج الدَّولية للسيراميك بالكرك

12/14/2023 2:37:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الكرك 14 كانون الأول (بترا)- زار وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الخميس مصنع شركة (جينشنج) الدَّولية للسيراميك، في محافظة الكرك، اطلع خلالها على التقدم في المشروع وتقنيات التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في إنتاج السيراميك، مشيداً بالمستوى المتقدم لعمليات الانتاج .
جاء ذلك متابعة لزيارة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لمصنع شركة (جينشنج) الدَّولية للسيراميك، في آذار الماضي والتي دشّن فيها المرحلة الأولى من انتاج المصنع .
وقال الفراية، إن المصنع يشكل نموذجاً في تطبيق أنظمة الجودة خلال مراحل الإنتاج كافة، وتوفير منتج وطني متميز، مشيراً إلى أهمية دعم استدامة هذا الاستثمار الذي يقدر رأسماله بنحو 100 مليون دولار في منطقة القطرانه وبما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتنمية المجتمعات المحليَّة وتوفير فرص العمل لابناء المنطقة.
ويبلغ عدد العاملين في المصنع، ضمن مرحلة الانتاج الحالية 350 عاملاً وعاملة، ومن المتوقع أن يتضاعف العدد ضمن مراحل الانتاج اللاحقة إلى 750 عاملاً وعاملة عند اكتمال كافة مراحل وخطوط الانتاج.
ويشار أن المشروع يقع على مساحة 550 دونماً ويزود السوق المحلي ويصدر إلى عدد من الاسواق الاقليمية.
--(بترا)
م ق/ح أ
14/12/2023 20:11:59

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