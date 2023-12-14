وزير الداخلية يزور مصنع شركة جينشنج الدَّولية للسيراميك بالكرك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 14 كانون الأول (بترا)- زار وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الخميس مصنع شركة (جينشنج) الدَّولية للسيراميك، في محافظة الكرك، اطلع خلالها على التقدم في المشروع وتقنيات التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في إنتاج السيراميك، مشيداً بالمستوى المتقدم لعمليات الانتاج .
جاء ذلك متابعة لزيارة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لمصنع شركة (جينشنج) الدَّولية للسيراميك، في آذار الماضي والتي دشّن فيها المرحلة الأولى من انتاج المصنع .
وقال الفراية، إن المصنع يشكل نموذجاً في تطبيق أنظمة الجودة خلال مراحل الإنتاج كافة، وتوفير منتج وطني متميز، مشيراً إلى أهمية دعم استدامة هذا الاستثمار الذي يقدر رأسماله بنحو 100 مليون دولار في منطقة القطرانه وبما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتنمية المجتمعات المحليَّة وتوفير فرص العمل لابناء المنطقة.
ويبلغ عدد العاملين في المصنع، ضمن مرحلة الانتاج الحالية 350 عاملاً وعاملة، ومن المتوقع أن يتضاعف العدد ضمن مراحل الانتاج اللاحقة إلى 750 عاملاً وعاملة عند اكتمال كافة مراحل وخطوط الانتاج.
ويشار أن المشروع يقع على مساحة 550 دونماً ويزود السوق المحلي ويصدر إلى عدد من الاسواق الاقليمية.
--(بترا)
م ق/ح أ
14/12/2023 20:11:59
MENAFN14122023000117011021ID1107599609
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