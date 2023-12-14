الأونروا: لم يعد من الممكن العيش في غزّة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الأول (بترا)- قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الخميس، أنه لم يعد من الممكن العيش في غزّة.

وقال لازاريني خلال مؤتمر صحفي في جنيف نقلته وكالات أنباء عالمية: "لقد عدت للتو من غزّة للمشاركة في هذا المؤتمر، وكانت هذه زيارتي الثالثة للمكان منذ بداية الحرب، في كل مرة يزداد الوضع سوءا، واليوم غزة لم تعد مكانا صالحا للعيش".

وأكد لازاريني أن البنية التحتية دمرت في جنوب القطاع برفح أيضا.

وأشار المفوض إلى أن الأمم المتحدة فقدت إمكانية الوصول إلى الجزء الشمالي من القطاع في الأول من الشهر الجاري.

ومنذ بدء الحرب، استشهد 135 من موظفي "الأونروا" ونزح 70 بالمائة من الموظفين من منازلهم.

--(بترا)

رصد/ي أ/ح أ

14/12/2023 20:02:52