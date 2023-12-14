Friday, 15 December 2023 01:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأونروا: لم يعد من الممكن العيش في غزّة

12/14/2023 2:37:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الأول (بترا)- قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الخميس، أنه لم يعد من الممكن العيش في غزّة.
وقال لازاريني خلال مؤتمر صحفي في جنيف نقلته وكالات أنباء عالمية: "لقد عدت للتو من غزّة للمشاركة في هذا المؤتمر، وكانت هذه زيارتي الثالثة للمكان منذ بداية الحرب، في كل مرة يزداد الوضع سوءا، واليوم غزة لم تعد مكانا صالحا للعيش".
وأكد لازاريني أن البنية التحتية دمرت في جنوب القطاع برفح أيضا.
وأشار المفوض إلى أن الأمم المتحدة فقدت إمكانية الوصول إلى الجزء الشمالي من القطاع في الأول من الشهر الجاري.
ومنذ بدء الحرب، استشهد 135 من موظفي "الأونروا" ونزح 70 بالمائة من الموظفين من منازلهم.
--(بترا)
رصد/ي أ/ح أ
14/12/2023 20:02:52

MENAFN14122023000117011021ID1107599608

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث