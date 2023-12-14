تعادل منتخب الناشئين مع نظيره السعودي ببطولة غرب آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الأول (بترا) - تعادل المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم تحت سن 15 مع نظيره السعودي بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على ملعب مجمع السعادة في صلالة سلطنة عمان، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا العاشرة للناشئين.

وأنهى المنتخب الشوط الأول متقدما بثنائية نظيفة حملت إمضاء محمود الطميزي بالدقيقة 20 و 32، إلا أن المنافس أحرز هدف تقليص الفارق بعد دقيقة من انطلاق الشوط الثاني، ليعود ويحرز التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة، التي أكملها المنتخب بعشرة لاعبين بعد خروج زيد الخالدي بالبطاقة الحمراء.

وحل المنتخب بالمركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة، خلف السعودية المتصدر بـ 4، والإمارات ثانيا بـ 3 نقاط، التي تواجه سوريا في (المركز الرابع بلا نقاط) مساء اليوم ضمن ذات الدور.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السوري عند الرابعة مساء بعد غد السبت-بتوقيت الأردن، على ذات الملعب، مع اختتام منافسات الدور الأول من البطولة.

وبحسب نظام البطولة، يقام الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة، إلى الدور نصف النهائي.

يذكر، أن المنتخب الوطني ت 15 يشارك في بطولة غرب آسيا للناشئين، ليشكل نواة المنتخب ت 17 قبيل المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات القارية، لتعزيز فرصه بحجز إحدى بطاقات التأهل للبطولة.

--(بترا)

خ خ/م ق/ح أ

14/12/2023 19:53:26