تعادل منتخب الناشئين مع نظيره السعودي ببطولة غرب آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الأول (بترا) - تعادل المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم تحت سن 15 مع نظيره السعودي بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على ملعب مجمع السعادة في صلالة سلطنة عمان، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا العاشرة للناشئين.
وأنهى المنتخب الشوط الأول متقدما بثنائية نظيفة حملت إمضاء محمود الطميزي بالدقيقة 20 و 32، إلا أن المنافس أحرز هدف تقليص الفارق بعد دقيقة من انطلاق الشوط الثاني، ليعود ويحرز التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة، التي أكملها المنتخب بعشرة لاعبين بعد خروج زيد الخالدي بالبطاقة الحمراء.
وحل المنتخب بالمركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة، خلف السعودية المتصدر بـ 4، والإمارات ثانيا بـ 3 نقاط، التي تواجه سوريا في (المركز الرابع بلا نقاط) مساء اليوم ضمن ذات الدور.
ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السوري عند الرابعة مساء بعد غد السبت-بتوقيت الأردن، على ذات الملعب، مع اختتام منافسات الدور الأول من البطولة.
وبحسب نظام البطولة، يقام الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة، إلى الدور نصف النهائي.
يذكر، أن المنتخب الوطني ت 15 يشارك في بطولة غرب آسيا للناشئين، ليشكل نواة المنتخب ت 17 قبيل المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات القارية، لتعزيز فرصه بحجز إحدى بطاقات التأهل للبطولة.
--(بترا)
خ خ/م ق/ح أ
14/12/2023 19:53:26
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