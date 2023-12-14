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اختتام البطولة الثانية لجائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية للمكفوفين

12/14/2023 2:37:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الاول( بترا)-اختتمت اليوم الخميس البطولة الثانية لجائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية للمكفوفين والتي تعكس اهتمام وزارة التربية والتعليم المتزايد بدمج ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية.
وأكد مدير إدارة النشاطات التربوية الدكتور أجمل طويقات في كلمة القاها نيابةً عن وزير التربية والتعليم على أهمية هذه البطولة ودورها الحيوي في تحقيق أهداف التعليم الشامل.
وحث الحضور على مواصلة دعم الأنشطة الرياضية وتشجيع المشاركة الفعّالة للطلبة المكفوفين.
من جهتها، أشادت مديرة تربية لواء ماركا يسرى العرواني، بالجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث، مؤكدة أن البطولة تعزز الروح الرياضية وتعمل على تعزيز الانتماء والتفاعل بين الطلبة.
وتم خلال الحفل الذي أقيم في مدرسة عبدالله بن أم مكتوم بلواء ماركا، بحضور عدد كبير من المهتمين برعاية المكفوفين والمسؤولين التربويين، تكريم الطلبة الفائزين في مختلف الفئات.
وتأتي هذه البطولة كجزءٍ من جهود إدارة الأنشطة التربوية لدمج الطلبة المكفوفين في الأنشطة اللامنهجية، والتي أقيمت في الفترة من 6-14 من الشهر الجاري. وأظهرت البطولة دورًا محوريًا في تعزيز التفاعل الاجتماعي بين الطلبة وتعزيز الصحة واللياقة البدنية.
--(بترا)
ع س/م د/ح أ
14/12/2023 19:51:55

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