Friday, 15 December 2023 01:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وقفة جماهيرية في مخيم إربد نصرة لغزة

12/14/2023 2:37:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 14 كانون الأول (بترا)- أقامت لجنة العمل الوطني بمخيم إربد وقفة جماهيرية حاشدة، مساء اليوم الخميس، أمام نادي الجليل نصرة لفلسطين وغزة والمقاومة.
ورفع المشاركون في الوقفة التي أقيمت تحت شعار "أوقفوا المجازر وافتحوا المعابر" شعارات نددت بالعدوان الثلاثي الصهيوني الامريكي البريطاني على غزة.
وحيوا صمود المقاومة والشعب الفلسطيني على أرضه في فلسطين وغزة.
وأكدوا أن مؤامرة التهجير لن تمر، وأن الفلسطينيين ثابتون مرابطون على أرضهم، فيما أخوانهم في بلاد المهجر والشتات محتفظون بحق العودة.
وطالبوا المجتمع الدولي بالاكتفاء بما نزف من الدم الفلسطيني ثمنا لغطرسة الاحتلال وعنجهيته وحربه العرقية ووقف حرب الإبادة البشرية التي ينتهجها ضاربًا أبسط قواعد الإنسانية والمواثيق الدولية، عُرض الحائط.
ورفع المشاركون بالوقفة، الأعلام الأردنية والفلسطينية وثمنوا المواقف الصلبة والشجاعة للأردن قيادة وحكومة وشعبا بالدفاع عن الشعب الفلسطيني ونصرة غزة وجهوده الحثيثة لوقف العدوان عليها وتوفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية لشعبها.
--(بترا)
م.ق/م د/ح أ
14/12/2023 19:49:51

MENAFN14122023000117011021ID1107599604

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث