وقفة جماهيرية في مخيم إربد نصرة لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 14 كانون الأول (بترا)- أقامت لجنة العمل الوطني بمخيم إربد وقفة جماهيرية حاشدة، مساء اليوم الخميس، أمام نادي الجليل نصرة لفلسطين وغزة والمقاومة.

ورفع المشاركون في الوقفة التي أقيمت تحت شعار "أوقفوا المجازر وافتحوا المعابر" شعارات نددت بالعدوان الثلاثي الصهيوني الامريكي البريطاني على غزة.

وحيوا صمود المقاومة والشعب الفلسطيني على أرضه في فلسطين وغزة.

وأكدوا أن مؤامرة التهجير لن تمر، وأن الفلسطينيين ثابتون مرابطون على أرضهم، فيما أخوانهم في بلاد المهجر والشتات محتفظون بحق العودة.

وطالبوا المجتمع الدولي بالاكتفاء بما نزف من الدم الفلسطيني ثمنا لغطرسة الاحتلال وعنجهيته وحربه العرقية ووقف حرب الإبادة البشرية التي ينتهجها ضاربًا أبسط قواعد الإنسانية والمواثيق الدولية، عُرض الحائط.

ورفع المشاركون بالوقفة، الأعلام الأردنية والفلسطينية وثمنوا المواقف الصلبة والشجاعة للأردن قيادة وحكومة وشعبا بالدفاع عن الشعب الفلسطيني ونصرة غزة وجهوده الحثيثة لوقف العدوان عليها وتوفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية لشعبها.

--(بترا)

م.ق/م د/ح أ

14/12/2023 19:49:51