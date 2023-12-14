وقفة جماهيرية في مخيم إربد نصرة لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 14 كانون الأول (بترا)- أقامت لجنة العمل الوطني بمخيم إربد وقفة جماهيرية حاشدة، مساء اليوم الخميس، أمام نادي الجليل نصرة لفلسطين وغزة والمقاومة.
ورفع المشاركون في الوقفة التي أقيمت تحت شعار "أوقفوا المجازر وافتحوا المعابر" شعارات نددت بالعدوان الثلاثي الصهيوني الامريكي البريطاني على غزة.
وحيوا صمود المقاومة والشعب الفلسطيني على أرضه في فلسطين وغزة.
وأكدوا أن مؤامرة التهجير لن تمر، وأن الفلسطينيين ثابتون مرابطون على أرضهم، فيما أخوانهم في بلاد المهجر والشتات محتفظون بحق العودة.
وطالبوا المجتمع الدولي بالاكتفاء بما نزف من الدم الفلسطيني ثمنا لغطرسة الاحتلال وعنجهيته وحربه العرقية ووقف حرب الإبادة البشرية التي ينتهجها ضاربًا أبسط قواعد الإنسانية والمواثيق الدولية، عُرض الحائط.
ورفع المشاركون بالوقفة، الأعلام الأردنية والفلسطينية وثمنوا المواقف الصلبة والشجاعة للأردن قيادة وحكومة وشعبا بالدفاع عن الشعب الفلسطيني ونصرة غزة وجهوده الحثيثة لوقف العدوان عليها وتوفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية لشعبها.
--(بترا)
م.ق/م د/ح أ
14/12/2023 19:49:51
MENAFN14122023000117011021ID1107599604
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