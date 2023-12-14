التربية والأغذية العالمي تكرمان المدارس الفائزة بمسابقة الرسم للطلبة المنتفعين من مشروع الوجبة الصحية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الأول (بترا)- كرّمت وزارة التربية والتعليم المدارس الفائزة بمسابقة الرسم للطلبة المنتفعين من مشروع الوجبة الصحية التي نظمها برنامج الأغذية العالمي للفصل الأول من العام الدراسي 2023/2024.

وأكد مدير التعليم العام في الوزارة الدكتور أحمد المساعفة خلال حفل التكريم اليوم الخميس، بحضور ممثلين عن الجمعية الملكية للتوعية الصحية، وبرنامج الأغذية العالمي، أهمية برامج تغذية الطلبة في رفع نسب التحاقهم بالتعليم، وتحسين مستوى تحصيلهم الدراسي، وخفض أعداد المتسربين، وتحسين صحتهم وتنمية سلوكاتهم الإيجابية.

وثمن جهود برنامج الأغذية العالمي والجمعية الملكية للتوعية الصحية وقسم التغذية والصحة المدرسية في الوزارة لجهودهم في توعية المجتمع المدرسي بالعادات الغذائية السليمة.

من جانبها، قالت نائب المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي لورين غوبليه، إن هذه المسابقة فرصة للطلبة للتعبير عن آرائهم حول التغذية المدرسية، وتشجيع المواهب الفنية والإبداعية لديهم.

وأكدت اهتمام برنامج الأغذية العالمي بدعم الوزارة في تنفيذها مشروع التغذية المدرسية، مشيدة بجهود جميع العاملين في الوجبات الصحية ودور السيدات في تحضير الوجبات وإعدادها والعاملين على توزيعها على المدارس.

وفاز بالمركز الأول، ضمن فئة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى، الطالبة خديجة أحمد علي من مدرسة الشونة الجنوبية الأساسية المختلطة، والمركز الثاني الطالب ليث عبداللطيف رحال من مدرسة أم القطين الأساسية المختلطة/ البادية الشمالية الشرقية، والمركز الثالث الطالبة بشرى فيصل الترك من مدرسة فاطمة بنت اليمان/ الطفيلة، والمركز الرابع الطالبة لين فايز المساعيد من مدرسة الرفاعيات الشاملة للبنات/ البادية الشمالية الشرقية، والمركز الخامس الطالبة بيسان بلال الرحال/ مدرسة أم القطين الأساسية المختلطة الثانية / البادية الشمالية الشرقية.

وفاز بالمركز الأول، ضمن فئة الصفوف من الرابع وحتى السادس، الطالبة رزان خلف موازره من مدرسة منشية ماعين / مادبا، والمركز الثاني الطالبة زينب محمد من مدرسة الصالحية الثانوية للبنات/ البادية الشمالية الشرقية، والمركز الثالث الطالبة رزان خالد البدور من مدرسة الأنصار الأساسية المختلطة/ الطفيلة، والمركز الرابع الطالبة ميرال ماجد الحوامدة من مدرسة مجادل الأساسية المختلطة/ الطفيلة، والمركز الخامس الطالبة عهد أبو صافي من مدرسة النهضة الثانوية الشاملة / الشونة الجنوبية.

كما تم خلال الحفل تكريم مسؤولي الصحة المدرسية في المديريات: أشرف العوامره/ الشونة الجنوبية، والمهندسة حنان الشخاترة/ مادبا، ووفاء العظامات/ البادية الشمالية الشرقية، والمهندسة آلاء العضايلة/ الطفيلة، ورئيس وأعضاء قسم التغذية والصحة المدرسية في الوزارة.

--(بترا)

ع س/م ق/حأ

14/12/2023 19:48:36