التربية والأغذية العالمي تكرمان المدارس الفائزة بمسابقة الرسم للطلبة المنتفعين من مشروع الوجبة الصحية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الأول (بترا)- كرّمت وزارة التربية والتعليم المدارس الفائزة بمسابقة الرسم للطلبة المنتفعين من مشروع الوجبة الصحية التي نظمها برنامج الأغذية العالمي للفصل الأول من العام الدراسي 2023/2024.
وأكد مدير التعليم العام في الوزارة الدكتور أحمد المساعفة خلال حفل التكريم اليوم الخميس، بحضور ممثلين عن الجمعية الملكية للتوعية الصحية، وبرنامج الأغذية العالمي، أهمية برامج تغذية الطلبة في رفع نسب التحاقهم بالتعليم، وتحسين مستوى تحصيلهم الدراسي، وخفض أعداد المتسربين، وتحسين صحتهم وتنمية سلوكاتهم الإيجابية.
وثمن جهود برنامج الأغذية العالمي والجمعية الملكية للتوعية الصحية وقسم التغذية والصحة المدرسية في الوزارة لجهودهم في توعية المجتمع المدرسي بالعادات الغذائية السليمة.
من جانبها، قالت نائب المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي لورين غوبليه، إن هذه المسابقة فرصة للطلبة للتعبير عن آرائهم حول التغذية المدرسية، وتشجيع المواهب الفنية والإبداعية لديهم.
وأكدت اهتمام برنامج الأغذية العالمي بدعم الوزارة في تنفيذها مشروع التغذية المدرسية، مشيدة بجهود جميع العاملين في الوجبات الصحية ودور السيدات في تحضير الوجبات وإعدادها والعاملين على توزيعها على المدارس.
وفاز بالمركز الأول، ضمن فئة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى، الطالبة خديجة أحمد علي من مدرسة الشونة الجنوبية الأساسية المختلطة، والمركز الثاني الطالب ليث عبداللطيف رحال من مدرسة أم القطين الأساسية المختلطة/ البادية الشمالية الشرقية، والمركز الثالث الطالبة بشرى فيصل الترك من مدرسة فاطمة بنت اليمان/ الطفيلة، والمركز الرابع الطالبة لين فايز المساعيد من مدرسة الرفاعيات الشاملة للبنات/ البادية الشمالية الشرقية، والمركز الخامس الطالبة بيسان بلال الرحال/ مدرسة أم القطين الأساسية المختلطة الثانية / البادية الشمالية الشرقية.
وفاز بالمركز الأول، ضمن فئة الصفوف من الرابع وحتى السادس، الطالبة رزان خلف موازره من مدرسة منشية ماعين / مادبا، والمركز الثاني الطالبة زينب محمد من مدرسة الصالحية الثانوية للبنات/ البادية الشمالية الشرقية، والمركز الثالث الطالبة رزان خالد البدور من مدرسة الأنصار الأساسية المختلطة/ الطفيلة، والمركز الرابع الطالبة ميرال ماجد الحوامدة من مدرسة مجادل الأساسية المختلطة/ الطفيلة، والمركز الخامس الطالبة عهد أبو صافي من مدرسة النهضة الثانوية الشاملة / الشونة الجنوبية.
كما تم خلال الحفل تكريم مسؤولي الصحة المدرسية في المديريات: أشرف العوامره/ الشونة الجنوبية، والمهندسة حنان الشخاترة/ مادبا، ووفاء العظامات/ البادية الشمالية الشرقية، والمهندسة آلاء العضايلة/ الطفيلة، ورئيس وأعضاء قسم التغذية والصحة المدرسية في الوزارة.
--(بترا)
ع س/م ق/حأ
14/12/2023 19:48:36
MENAFN14122023000117011021ID1107599603
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