تعادل معان وشباب العقبة في دوري المحترفين
التاريخ
12/14/2023 2:37:26 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الأول (بترا)- تعادل فريقا معان وشباب العقبة، اليوم الخميس، في اليوم الثاني من مباريات الأسبوع العاشر من دوري المحترفين لكرة القدم.
وتعادل الفريقان في اللقاء الذي أقيم على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، بهدف لكل منهما، سجله لمعان حسين عبيدات، فيما عادل العقبة النتيجة عن طريق ياسر الرواشدة.
وتقاسم الفريقان نقطة المباراة ليرفع شباب العقبة رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس، فيما رفع معان رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع.
--(بترا)
ض ع/م د/ح أ
14/12/2023 19:47:26
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