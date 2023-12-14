تعادل معان وشباب العقبة في دوري المحترفين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الأول (بترا)- تعادل فريقا معان وشباب العقبة، اليوم الخميس، في اليوم الثاني من مباريات الأسبوع العاشر من دوري المحترفين لكرة القدم.

وتعادل الفريقان في اللقاء الذي أقيم على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، بهدف لكل منهما، سجله لمعان حسين عبيدات، فيما عادل العقبة النتيجة عن طريق ياسر الرواشدة.

وتقاسم الفريقان نقطة المباراة ليرفع شباب العقبة رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس، فيما رفع معان رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع.

--(بترا)

ض ع/م د/ح أ

14/12/2023 19:47:26